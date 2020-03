Coronavirus, pesadilla que congeló todo

Hace varios meses cuando comencé a observar todas las informaciones que llegaban procedentes de China, nunca me imaginé, ni me llegó a pasar por la cabeza, que sería una pandemia y que causaría miles de muertes y traumatismos en todo el mundo, al punto de llegar a congelar muchas actividades incluida la deportiva.

Y es que el Coronavirus, que se propagó en la ciudad de Wuhan, no ha respetado clase social ni raza, y ha cobrado la vida de más de 8 mil personas. Ya son 220 mil los casos reportados en 168 países.

En el campo deportivo se destacan los casos positivos por el coronavirus de Timo Hübers y James Horn del Hannover; Daniele Rugani y Blaise Matuidi de la Juventus; Manolo Gabbiadini y Albin Ekdal, Morten Thorsby , Antonino La Gumina , Omar Colley de la Sampdoria; Dusan Vlahovic, Germán Pezzella y Patrick Cutrone de la Fiorentina. También el baloncesto ha sido tocado con sus deportistas, Rudy Gobert y Donovan Mitchell de Utah Jazz, Trey Thompkins del Real Madrid. Nuestros deportistas no se han escapado: es el caso del antioqueño Fernando Gaviria de los UAE Emirates, al igual que su compañero Maximiliano Richeze.

Las disciplinas deportivas más importantes han suspendido sus eventos y otras las cancelaron definitivamente. El Giro de Italia, la Eurocopa, la Copa América, la Champions League, la Copa Libertadores, y la Copa Sudamericana, entre otros, han aplazado sus competencias debido a la presencia del COVID -19. Pero el evento más esperado por todo el mundo, como son los Juegos Olímpicos, no ha tomado una determinación y por el contrario sigue con sus actos previos realizándose sin ningún problema. En esta ocasión Tokio 2020 y el COI ni se han inmutado y pareciera que a ellos no les compete el gran y preocupante problema que está arropando a todo el mundo en la actualidad.

No tiene razón que insistan en seguir adelante con todo lo relacionado a este evento cuando la gran mayoría, por no decir que el 100% de los deportistas, han parado sus actividades y han tenido que entrenar en sus lugares de vivienda. ¿Con qué preparación van a llegar a Tokio? Muy seguro que si persisten con esta alocada idea, varios países tomarán la determinación de no acudir a la justa olímpica. Me parece que entre los directivos del COI hay mucha arrogancia y no están pensando en el bien común sino en el particular.

En nuestro país la dirigencia decidió hace varios días suspender la Liga BetPlay, y con ello todos los equipos se han aislado para evitar el contagio. Solo hubo un actor de la fiesta futbolera en Colombia que hizo una desatinada declaración y fue el técnico del Deportivo Pasto, Diego Corredor, quien aseguró que su equipo seguía entrenando ya que en Pasto no había hasta el momento ningún caso de coronavirus. Al final, las directivas del conjunto nariñense reaccionaron a tiempo y optaron por una buena medida y pararon, como lo hicieron sus demás colegas.

Atlético Nacional y su cuerpo médico, en cabeza del doctor Nelson Rodríguez, dieron un gran ejemplo y comenzaron una limpieza y desinfección de toda su sede deportiva ubicada en Guarne, Antioquia. Un gran ejemplo para los demás clubes del rentado local.

Deportistas, directivos y todas las personas que tienen que ver con una u otra disciplina se aislaron y cumplen con la cuarentena señalada por los gobernantes de cada uno de los países.

Ojalá esto no dure mucho tiempo, pero debo aclarar que primero está la salud de las personas y después sí debemos comenzar a hablar de posibles fechas de reanudación de las actividades. Si somos responsables y cumplimos a rajatabla con lo indicado, seguramente se evitará la propagación de este virus, que sin duda alguna nos tiene en jaque a todas las naciones.

Confiemos en Dios y seamos responsables.