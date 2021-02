Cuatro equipos siguen invictos

Deportivo Cali, Millonarios, Tolima y Pasto mantienen su condición de invictos transcurridas las primeras cinco fechas de la Liga BetPlay. El no haber perdido se refleja en la tabla. Cali es líder con 13 puntos, no es brillante con la pelota pero le basta con marcar un gol para sumar de a tres. Ha ganado cuatro partidos, todos por 1 a 0. Así superó a Jaguares, Pereira, Chicó y Patriotas, más el empate en uno con Envigado.



Millonarios está 'on fire'. Completó veinte partidos sin perder por liga. Se nota un equipo consistente en todas las lineas. Fernando Uribe cayó como anillo al dedo. Fredy Guarín sigue poniéndose en forma. La convocatoria de cuatro de sus jugadores para el primer microciclo de Reinaldo Rueda con la Selección Colombia sirvió para reconfirmar un presente notable y un auspicioso futuro de Juan Moreno, Andrés Felipe Román, Cristian Arango y Emerson Rivaldo Rodríguez.



Deportes Tolima sigue siendo un equipo de postín de la mano de Hernán Torres. Juan Fernando Caicedo no está solo en el parque. Ahora lo acompaña el paraguayo Gustavo Adrián Ramírez (30) y Anderson Plata (30) vive una segunda juventud. El de Villanueva, Guajira, desde que no lo molesten las lesiones es un extremo de otra velocidad.



La defensa tolimense es sólida. La presencia de Álvaro Montero, con sus 2,02 metros de estatura, le brinda seguridad. Sólo ha recibido dos goles en contra, ambos de penal, ejecutados por David Lemos del Once Caldas y Agustín Vuletich, del Medellín.



Deportivo Pasto no ha perdido en tres partidos. Expondrá su invicto en la noche del martes como visitante de Águilas Doradas, un juego de alto riesgo. Llama la atención que es un equipo bien armado, dispuesto a jugar de igual a igual de local o de visitante.



A Junior tampoco le sobra nada a pesar de aglutinar una nómina llena de figuras. Marcha segundo con diez puntos. Miguel Ángel Borja lleva tres goles, ha fallado dos penales pero su jerarquía la hace sentir siempre, en compañía de otro indiscutible como Teo Gutiérrez. La presencia del guardavallas y capitán, Sebastián Viera, también marca diferencia.



Atlético Nacional, tercero con diez unidades, parece reencontrar su norte con Alexandre Guimaraes en la conducción técnica. Quienes andaban mal, ahora se les ve más sueltos. Jarlan Barrera, que entraba y salía, ahora es titular. Por eso el samario es otro jugador, volvió a ser feliz.



Santa Fe se mete quinto con nueve puntos luego de tres victorias en linea. Su entrenador, Harold Rivera, optimiza de qué manera los efectivos con los que cuenta. Se adapta a las exigencias de un club en plena austeridad que no puede desfasarse en materia económica. Tal como ocurrió el año pasado, el 'león cardenal' sabe jugar desde lo colectivo. Los recién llegados han dado una mano más que interesante. John Arias aporta goles decisivos, Johan Caballero abre la cancha por derecha. Se fue Michael Rangel pero están 'El Loco' Valdés y Jorge Luis Ramos. Todos aportan lo suyo.



La Equidad suma ocho puntos, se mete séptimo luego de empatar 0-0 en la noche del lunes con Bucaramanga y Jaguares cierra el grupo de los ocho, con siete unidades.



De los equipos grandes, Medellín es noveno con siete puntos y el campeón reinante, América de Cali, está rezagado con apenas dos.



A todas éstas, hay que decir que en fútbol no es como se comienza sino como termina. Una verdad de a puño.