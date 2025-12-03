Cargando contenido

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 3 de diciembre de 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Mié, 03/12/2025 - 09:25

Cúcuta, vuelve el hijo pródigo

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 3 de diciembre, habló del ascenso del Cúcuta Deportivo.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 3 de diciembre de 2025, habló de la Selección Colombia y del sorteo de la Copa del Mundo de 2026. Vélez destacó a Jorge Carrascal, que después de ganar la Copa Libertadores podría ser campeón del Brasileirao. Finalmente, Carlos Antonio analizó el ascenso del Cúcuta Deportivo.

Audio

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
