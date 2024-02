Dayro Moreno, el goleador desobediente

Con su golazo en Bucaramanga, Dayro Moreno llega a 220 tantos en la liga colombiana, cada vez está más cerca del registro histórico del argentino Sergio Galván Rey, quien con 224, es el máximo artillero histórico del futbol colombiano desde 1948, cuando comenzó la era profesional.

Dayro es un atleta prodigioso. El cuerpo le sigue respondiendo a sus 38 años de edad y dos décadas de actividad repartidas en cinco equipos colombianos: Once Caldas, Junior, Millonarios, Atlético Nacional, Bucaramanga, y cinco del exterior: Atlético Paranaense, Steaua Bucarest, Tijuana, Talleres, Oriente Petrolero.

Lo que más llama la atención de quienes han seguido de cerca su carrera es que el nacido en El Chicoral, Tolima, no se ha caracterizado por ser un jugador que haya guardado estricta disciplina.

Al contrario, desobediente y díscolo, se ha comportado como un eterno adolescente. Una especie de representante del síndrome de Peter Pan de los años 2000.

Autor intelectual de una frase tristemente célebre, pero, en buena parte, no menos cierta, si tenemos en cuenta los tantos ejemplos que pululan en nuestro futbol: "Futbolista que se respete, que no tome trago, no es futbolista".

Especialistas del fútbol ponderan la hazaña que a punto de conseguir Dayro Moreno y reflexionan sobre lo que pudo pasar con su carrera deportiva de no haber sido tan indisciplinado.

El hecho es que el atacante del Once Caldas, con el gol que anotó este sábado 10 de febrero en Bucaramanga totaliza 220 y queda a escasos cuatro de igualar el registro de Galván Rey, tras superar a Iván Valenciano, 217;Hugo Londero, 211 y Omar Devani, 205.

Preparémonos para celebrar el nuevo récord que seguramente debe llegar en este primer semestre de 2024.