Dimayor… crédito con factura

Al señor Vélez se le olvidó muy rápido que la Dimayor es una empresa privada y que como tal debe saber solventar sus problemas económicos.



En esta época tan complicada para todo el planeta, por la aparición hace varios meses de la pandemia del coronavirus, el deporte no se ha visto ajeno y menos el fútbol, disciplina que apasiona a millares personas en el mundo.



En Colombia todas las disciplinas deportivas tuvieron que parar abruptamente debido a la presencia del COVID-19 y una de las que aplazó por varios días esta determinación fue la del fútbol. Incluso el presidente de la Dimayor deseaba a toda costa que se siguiera jugando así fuera a puerta cerrada, porque el show debe continuar, hasta que por fortuna se emitieron órdenes de la Alcaldía de Bogotá y de la Presidencia de la República.



Con el transcurso de los días los clubes fueron emitiendo sus opiniones sobre la manera de aminorar la crisis económica, debido a la no realización de los partidos del rentado colombiano. Algunos se pronunciaron y lanzaron la idea de rebajar sueldos o hasta acabar con contratos, para evitar que sus arcas se perjudicaran por el parón obligado tanto de Liga como de Torneo BetPlay.

Hasta de una manera folclórica, como el en el caso de Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, quien hizo una consulta en Redes Sociales para saber el pensamiento de los hinchas, sobre si se debía o no rebajar los salarios de los jugadores. Y otro, Nelson Soto, dirigente de Jaguares, determinó cancelar el contrato de los 13 jugadores que más ganan en el equipo, según él por no llegar a un acuerdo con los integrantes del equipo para bajar los sueldos. Otros clubes como Medellín, Millonarios o Cali tomaron medidas bastante correctas.



Pero lo que más ha causado revuelo fue el comunicado emitido por la Dimayor, en donde se solicitaba al Gobierno Nacional una ayuda para solventar la crisis por la falta de competencia en el fútbol colombiano. Dentro del escrito se argumentó que los clubes pasan por un difícil momento y que las pérdidas pueden ascender a los 80 mil millones de pesos. Se aseguró en la carta que se quiere trabajar de “manera mancomunada para establecer políticas de cooperación que son necesarias, con el fin de mitigar la situación que están atravesando los clubes debido a que no están recibiendo ingresos”.



En la misiva, Dimayor solicitó al presidente Iván Duque un crédito, durante estos días y por la crisis que se registra por la presencia del Coronavirus, similar al que se estableció para algunas entidades de carácter privado. Pero ahí es donde viene la gran crítica que ha recibido la División Mayor del Fútbol Colombiano, y más exactamente su presidente Jorge Enrique Vélez, ya que semanas atrás el propio dirigente, y de una forma arrogante y despectiva, le manifestó al Gobierno Nacional que si querían transmitir algún partido de la Liga o del Torneo BetPlay por la Televisión Abierta les iba a pasar la cuenta de cobro o la factura, declaración que lógicamente no cayó bien y no fue bien vista por la gran mayoría del pueblo colombiano.

Al señor Vélez se le olvidó muy rápido que la Dimayor es una empresa privada y que como tal debe saber solventar sus problemas económicos sin solicitar la ayuda a quien ignoró de una manera grosera, petulante y hasta soberbia días atrás, demostrando con su famosa frase que aquí se la recuerdo: “Hablé con el Ministro de Hacienda, eso es inconstitucional. Hoy el fútbol, mañana el cine... Estas son empresas privadas. Hablé con alguien del Gobierno y les dije, no hay problema, a dónde le mando la factura. Si el Gobierno quiere asumir lo de los colombianos, les mando la factura. Pero gratis no puede ser. Si el Gobierno quiere sacar de su presupuesto, pues les vendemos”.



Y para acabar de ajustar, Vélez agregó: “Al hincha le quedan dos alternativas, o ir a los estadios o pagar por ver”. Eso resume que ellos saben cómo manejar su propio espectáculo, entonces ¿para qué quieren ayuda externa?

En muy pocos días le ha cambiado el parlamento al presidente de Dimayor y ahora sí quiere un trabajo mancomunado con el Gobierno Central y asegura que al fútbol lo deben salvar todos. Ahora y tras estos momentos complicados para el país, y para todo el mundo, Vélez se muestra arrepentido de haber ignorado la propuesta gubernamental y quiere a toda costa salvar su negocio privado.



Desde el propio gobierno le anunciaron a Vélez y a los clubes que componen la Dimayor, que como otras organizaciones, ellos podrán acceder a los programas financieros ofrecidos por el Estado, como créditos sin intereses y la exoneración del pago de algunos impuestos.



Ojalá lo ocurrido le sirva de lección al presidente de Dimayor. Debe ser una persona más sensata. La cordura, la cautela y la moderación deben prevalecer en su gestión. No hablar primero para después pensar y al final terminar arrepintiéndose de lo manifestado, ya que sus anteriores declaraciones, señor Jorge Enrique Vélez, lo están castigando.