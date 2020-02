Dimayor…indolente

La cuarta fecha de la Liga BetPlay estuvo bañada de sangre por el asesinato en el barrio Los Guaduales de la capital vallecaucana de un hincha del América de Cali a manos de otro del Deportivo Cali, previo a un partido de fútbol, que estaba programado para ese sábado 8 de febrero en el estadio Palmaseca y el cual por lo penoso del tema nunca se debió realizar.

Sin embargo, las autoridades que manejan el balompié nacional ni se inmutaron ante tan lamentable noticia, y creo que nunca se les pasó por su cabeza postergar el juego entre el Deportivo Cali y el América.

No hay derecho a que primero prevalezca el desarrollo de un partido de fútbol por encima del duelo que en ese instante estaba viviendo la familia del malogrado hincha americano. Había muerte y no les importó, el compromiso se realizó y lo que es peor el confeso asesino estaba en las graderías del estadio Palmaseca.

Un joven de 15 años, quien ya tenía un antecedente por hurto por el que fue capturado el año pasado, fue señalado por las autoridades de cometer el crimen. El propio implicado reconoció ante el juez su responsabilidad y de inmediato fue enviado a un centro de reclusión de menores. Por el hecho hay otros dos capturados y están en proceso de judicialización. Al adolescente le espera una pena que sería de cuatro años o menos, ya que se le podría reducir hasta un 50%.

Sin duda que es muy grave lo que se registró horas previas al duelo entre ‘Azucareros’ y ‘Escarlatas’. Un video que se hizo viral registró todo lo sucedido y no queda la menor duda que si bien el crimen fue lejos del escenario deportivo, todo fue producto de enfrentamiento entre dos hinchadas que horas antes se iban a encontrar en un escenario deportivo para observar un partido de fútbol, de manera que sí tenía que ver con la fiesta futbolera y no era ajeno a la misma.

No voy a decir a quien le correspondía tomar una radical determinación de la postergación para otro día del juego, ya que al parecer la figura de la Dimayor es eso, un nombre y nada más. Al final uno no sabe quién toma las determinaciones: un presidente, un secretario, el jefe de prensa, los 36 clubes afiliados o quién, pero lo único cierto es que conocido el hecho se debió emitir un comunicado donde se anunciaba el aplazamiento del partido de fútbol entre el Cali y el América, nada más.

Consultado por los medio de comunicación Jorge Enrique Vélez, presidente de Dimayor, solo atinó a decir que el fútbol no tenía que ver con el grave incidente, ya que era un caso que ocurrió fuera de la cancha y de la ciudad, pues no pasó en Palmira, donde se disputó el clásico vallecaucano.

No estoy de acuerdo con lo señalado por Vélez. Primero debe primar la vida de las personas y después la parte económica, ya que muy seguro el partido no se aplazó por los diferentes compromisos que había con televisión y otros aspectos logísticos y concernientes a un juego de fútbol.

Se le olvida al presidente de Dimayor que en el 2018 la final de la Copa Libertadores de América fue aplazada por la agresión de varios ‘Barras Bravas’ de River Plate al bus de Boca Juniors, no hubo muertos, si heridos y sin embargo Conmebol y AFA decidieron suspender el duelo.

Aquí el hecho fue mucho más grave debido a que se perdió la vida de un ser humano y sin embargo horas después, los goles que se registraron en Palmaseca, al parecer hicieron olvidar todo y el espectáculo continuó sin tener en cuenta el duelo que estaban viviendo los familiares del hincha americano asesinado horas antes a manos de un seguidor del cuadro ‘verdiblanco’. Si eso no es un verdadero motivo para aplazar un partido de fútbol, ¿entonces que debe pasar para que las personas que manejan nuestro balompié se sensibilicen? No tengo la respuesta, pero la verdad me parece que no actuaron de la mejor manera.

Para finalizar el espinoso asunto sucedido previo al partido de fútbol entre el Cali y el América, voy a transcribir una opinión de un ex jugador de fútbol como Faustino Asprilla sobre el tema en sus Redes Sociales @TinoasprillaH: "Estoy aquí en el carro pensando en lo que pasó este fin de semana en el fútbol, y yo todavía no puedo creer, todavía no puedo creer, que el presidente (Jorge Enrique Vélez) o la Dimayor hayan permitido que se jugará un partido de fútbol o el clásico en Cali, América, con un hincha, con un pobre muchacho muerto, eso no se ve sino en Colombia, ahí se demuestra que no les importa y que sigo insistiendo, no piensan si no en la plata, la vida del ser humano no tiene valor aquí en Colombia. Vale más un puto partido de fútbol que la vida de ese pobre muchacho y la familia, que estarán pensando, todo ese sufrimiento que deben tener y nada, simplemente se jugó el partido, que porque no sucedió adentro de una cancha que sucedió afuera. La conciencia, hombre presidente, en serio, debería renunciar a ese cargo, más, eso no tiene presentación, sientan vergüenza hombre, como hacen para dirigir así”.