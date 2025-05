Dirigente machista y discriminador

La semana no podía terminar peor para el Unión Magdalena de Santa Marta. El máximo accionista, Eduardo Dávila Armenta, brindó declaraciones descomedidas en contra del fútbol femenino que lo único que hacen es alborotar el avispero y terminar de deteriorar la imagen ya de por sí maltrecha del dirigente samario.

Que el fútbol femenino no le guste al dirigente vaya y venga, hasta allí no hay problema. Pero cuando manda a jugar dominó a las chicas porque según él, el fútbol no es para las mujeres, deja ver su mentalidad discriminatoria y machista.

Sus palabras obviamente provocaron reacción inmediata en todos los sectores del deporte colombiano.

Para peor, este domingo en Santa Marta, cuando se jugaba el partido entre Unión Magdalena y Once Caldas, un centenar de energúmenos invadieron la cancha del estadio Sierra Nevada con el fin de agredir a los jugadores locales que perdían 0-1 con Once Caldas por la fecha 17 de la liga nacional.

La policía reaccionó tarde siendo golpeados el técnico del equipo manizaleño, Hernán Dario Herrera, y un joven alcanza-pelotas.

Jugadores y árbitros tuvieron que huir ante la turba que ingresó enloquecida y el partido fue suspendido definitivamente por falta de garantías.

Unión Magdalena ocupa el último lugar en la tabla de posiciones con apenas ocho puntos de 51 posibles y en la tabla del descenso está condenado por promedio.

Futbolísticamente, la pobreza del equipo salta a la vista y desde la cúpula, la administración tampoco se ayuda.

La Dimayor se pronunció al respecto y desde la misma noche del domingo decide dar por terminado el partido por falta de garantías.

En consecuencia, Once Caldas, que, hacía 20 años, no ganaba en Santa Marta, se adjudica los tres puntos para sumar 29 y quedar a un paso de clasificarse para los cuadrangulares que decidirán al campeón del primer semestre.

Según la reglamentación, el resultado final será 0-3 en favor del Once Caldas.

La Comisión Disciplinaria probablemente aplicará una severa sanción al Unión Magdalena como para completar su sombrío panorama.