Discriminación y ejemplos a seguir

Seguimos en aislamiento por la pandemia del coronavirus, pero las noticias futboleras no paran y algunas generan mucha controversia y otras muchos aplausos. Casos suspensión de contratos de las jugadoras de Independiente Santa Fe, y renuncias a sus sueldos por parte de Enrique Camacho, presidente de Millonarios y Juan Carlos Osorio, técnico del Atlético Nacional.

Independiente Santa Fe y su presidente Eduardo Méndez optaron suspender los contratos laborales de sus jugadoras, aduciendo que hubo un mutuo acuerdo. Además, en un comunicado, la institución agregó que a las futbolistas se les hará entrega de un auxilio para ayudarlas a cubrir el mínimo vital, mientras se supera la situación generada por el coronavirus.

Vea también: Alexánder Mejía le volvió a hacer coqueteos a Nacional

Pero ahí me nace una inquietud, ¿porqué al plantel masculino se les trató distinto? No se les midió a las mujeres con la misma vara , ya que a los hombres se les hará un pago “parcial” de sus sueldos. Para mí eso es discriminación, así el dirigente ‘cardenal’ afirme que hubo mutuo acuerdo.

No hay derecho que por el simple hecho de ser una Liga, la femenina, que poco o nulo respaldo tiene en el fútbol colombiano, no se les haya tratado de la misma manera. ¿Acaso hombres y mujeres no tienen las mismas necesidades y obligaciones dentro de su entorno familiar? Creo que sí, son seres humanos por igual y no se debió tratar el caso de una manera diferente.

Me da mucha pena pero nuevamente Méndez se equivoca, como lo hizo al tratar el tema de rebaja de sueldos por las redes sociales. Todos sabemos del mal y difícil momento que estamos viviendo en el mundo por la aparición de la covid-19, pero se deben resolver los problemas con cabeza fría y tratar de no perjudicar a ningún miembro del plantel. Creo que con las mujeres no se trató equitativamente el inconveniente económico que atraviesa el plantel capitalino.

Al ser consultada por los Dueños del Balón de Antena 2, Gabriela Huertas, integrante del conjunto ‘Albirojo’ dijo que sus contratos se van a cumplir en su totalidad y que no fueron cancelados, sino suspendidos. ¿Entonces hubo un trato diferente o no con relación al plantel masculino? Ustedes sacarán sus propias conclusiones, pero para mí es una clara discriminación; y así mismo lo vieron la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez, quienes rechazaron tajantemente la determinación de Independiente Santa Fe.

Le puede interesar: Gisela Robledo: "Seguiremos luchando por la igualdad en el fútbol colombiano"

De otro lado, es de aplaudir el gesto de dos personajes que tienen que ver con el balompié nacional, y hago referencia a Enrique Camacho, presidente de Millonarios, quien dio ejemplo a sus pares de la Dimayor al renunciar por completo a su salario, mientras todo vuelve a la normalidad y se soluciona en alto porcentaje el tema del Coronavirus.

Lo de Camacho debía ser copiado por los otros directivos que hacen parte de Liga BetPlay. En situaciones complicadas es donde se tiene que sacar la parte humana y entregar lo mejor de cada persona. El primero en levantar la mano debió ser Jorge Enrique Vélez, presidente de Dimayor, quien se hizo el desentendido.

Lo de Camacho fue imitado por el entrenador del Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, quien también anunció que renunciaba a su salario, para de esta forma paliar el impacto económico que atraviesa el club, debido a la inactividad que hay en la liga local. El propio Osorio en una teleconferencia, pidió que su gesto sea un ejemplo para los otros entrenadores de país. Por ahora ninguno ha dicho yo.

Aplausos y reconocimientos para Camacho y Osorio, muy buena su actitud.