Djokovic, doble falta y un contagio irresponsable

Lamentable lo que sucedió con el número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, quien salió positivo por la COVID-19, tras disputar un torneo que él mismo organizó y celebrar una fiesta privada con sus mejores amigos.

Una irresponsabilidad terrible, ya que en plena pandemia nadie debe exponer su vida y mucho menos la de los demás y al parecer esto no le importó a Djokovic, quien arriesgó sin duda la integridad de todas las personas que acudieron al Adria Tour y a la celebración.

Y es que el final de esta historia tuvo consecuencias que reflejaron varios positivos por coronavirus: el búlgaro Grigor Dimitrov, el croata Borna Coric, el serbio Viktor Troicki y su entrenador Goran Ivanisevic, resultaron perjudicados por tremenda impudencia que patrocinó Djokoviv.

Si bien los juegos de exhibición tenían un fin caritativo en los Balcanes, todo estuvo muy mal planificado por parte de los organizadores, ya que nunca se guardó el distanciamiento físico ni en las pistas, ni en las gradas, ni fuera de los estadios. Pareciera que no les importó lo que esto podría significar.

Se vieron aglomeraciones en los escenarios de más de 4 mil personas, cuando el protocolo indica que solo podría haber 1.000 personas. Una falla que sin duda tiene que ser investigada por las autoridades. Cuando la mayoría de las personas respeta la cuarentena, unos muy pocos la infringieron y podría ser un detonante de infección.

Lo deportivo quedó a un lado y Djokovic y sus demás invitados protagonizaron varias noches de parrandas en discotecas y muchos almuerzos en restaurantes, yendo en contra de las normas establecidas por parte de la Organización Mundial de la Salud y que fue acogida por todos los gobiernos del mundo.

Lo sucedido con Novak Djokovic puede traer consecuencias impensables para el tenis mundial, ya que las máximas autoridades están planificando lo que será el regreso a las actividades desde el próximo mes de agosto.

Ahora hay que acotar que Serbia ya había levantado sus medidas de la lucha contra el coronavirus cuando comenzó el Adria Tour. Al mismo tiempo, restaurantes y discotecas estaban oficialmente abiertos.

Sin embargo, esto no es excusa para que no se hubieran tomado las mejores decisiones, con el fin de evitar que espectadores y jugadores pudieran contraer el virus. El resultado fue que hasta el propio Dokovic resultó positivo.

La presidenta de la Federación Croata de Tenis, Nikolina Babic indicó a medios internacionales que: “Cuando aceptamos la idea de Novak de organizar el torneo, la situación epidemiológica en Croacia mejoró claramente. Se han cometido pequeños errores, pero la idea era buena", señaló.

Incluso el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, quien tuvo contacto físico con el hombro de Djokovic, recibió duras críticas por no haberse aislado tras conocer estos casos positivos de tenistas. Plenkovic dio negativo en el test del coronavirus

Debe existir un castigo ejemplar para todas las personas comprometidas en la organización del evento, ya que sin duda alguna jugaron con la salud de mucha gente, que asistiendo al espectáculo también actuó de manera irresponsable.

La pandemia de la COVIV-19 le ha demostrado a todo el mundo que debe tratarse con seriedad y que ataca a toda clase social. El propio presidente de la ATP Andrea Gaudenzi, criticó fuertemente a los participantes del evento con esta frase entregada al diario norteamericano New York Times: “comparó este caso con unos niños que intentan aprender a montar en bicicleta. Ellos deben llevar un casco y sin embargo te dicen que no, que no, que no... Intentan montar, se caen y entonces aceptan llevar casco".

El propio jugador emitió un comunicado en donde en algunos apartes dice: “Todo lo que hicimos fue desde lo más profundo de nuestro corazón, con las intenciones más sinceras que teníamos. Nuestro torneo era una manera de unir y compartir nuestro mensaje de solidaridad y compasión a través de cada país de nuestra región. Espero que las cosas vayan a mejor con el paso de los días y que todos podamos recuperar la vida que teníamos antes. Lo siento muchísimo por cada persona que se ha visto infectada y espero que ninguna sufra complicaciones de salud, que todos vuelvan a estar bien lo más pronto posible. En cuanto a mí, haré cuarentena de dos semanas y me repetiré el test dentro de cinco días”.

¿Lección aprendida? Muy seguro, pero su imagen pese al gesto de colaboración, ha quedado resquebrajada por una actitud poco responsable, sobre todo si se tiene en cuenta que él es una persona publica y debe dar un mejor ejemplo.