Egan y Nairo...

Las estrellas o personajes notables de cualquier actividad suelen tener en favor o en contra de ellos el seguimiento que se hace de una buena cantidad de sus acciones, movimientos o declaraciones sobre cualquier tema y en cualquier circunstancia.

En este caso, se trata de dos estrellas del ciclismo mundial – EGAN BERNAL Y NAIRO QUINTANA – sobre los cuales estuvieron encendidos los reflectores de la opinión y los medios tanto nacionales e internacionales a propósito de las declaraciones de Egan sobre el tridente (EGAN-FROOME-THOMAS) con el cual, su equipo INEOS se presentaría al próximo Tour de Francia y, en el caso de Nairo, en torno a la no invitación de su equipo a la próxima Vuelta a España.

Las afirmaciones de Egan fueron interpretadas como “un aviso”, un “desafío” y otros calificativos pero en realidad se trató de respuestas bien claras, precisas, reales , propias de un muchacho que tiene la lectura correcta de su posición dentro del equipo, sus compañeros y el momento por el que pasa y pasara el ciclismo .

Es claro que INEOS –como cualquier otro equipo o empresa- tiene como máximo objetivo la victoria en el Tour, sin importar con quien lo consiga: Si es con Froome y con esto llega a su quinto título , será una indudable hazaña desde todo punto de vista para lo cual Egan y Thomas habrán puesto su máxima colaboración. Si es con Thomas y ello representa la segunda para este hombre, igualmente habrá contado con el concurso de sus dos importantes compañeros.

Y si es con Egan, igualmente habrán logrado enviar otra camiseta amarilla a Zipaquirá, pero todo lo anterior será el produdcto de una DECISION Y TRABAJO DE EQUIPO pues la verdad es que a ningún equipo le interesa perder o sacrificar una victoria por el favorecimiento a un corredor que no puede responder por el objetivo.

Para nada se refirió Egan en tono desafiante ni agresivo. Tampoco mandó ningún aviso a nadie y cerró cualquier discusión al respecto con la vieja pero verdadera frase que tiene aplicación en el ciclismo: LA CARRETERA PONE A CADA UNO EN SU SITIO sea quien sea, de cualquier equipo y será allí donde quedará definido el liderato de un poderoso equipo contra el cual correrán todos los demás también con el objetivo de ganar la más grande carrera del mundo, que ojalá pueda llevarse a cabo como todos lo estamos esperando.

Y en cuanto a Quintana, la NO INVITACION de su equipo ARKEA-SAMSIC a la Ronda Ibérica no significa ningún descalabro mayor ni tropiezo en el programa competitivo de nuestro gran campeón, pues su OBJETIVO CENTRAL Y CASI ÚNICO DE TEMPORADA ES EL TOUR DE FRANCIA.

Lo más previsible para los organizadores de la España era la prioridad e invitación a 2 equipos españoles (Caja Rural y Burgos) pues solamente disponen de dos cartas de invitación para completar los 22 equipos que estarán en la línea de partida y resultaría un total despropósito dejar los equipos locales en su casa, viendo u oyendo la carrera de su país y desconociendo con ello el esfuerzo por mantener la vigencia del ciclismo español.

Hicieron bien Nairo y su equipo en restarle importancia al asunto pues no había lugar para el reclamo teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto. El de Cómbita ya inicio exitósamente su temporada y además del TOUR DE FRANCIA quedan muchas más carreras en el posible calendario internacional donde Nairo y su equipo seguirán brillando. Tal vez queda como una luz de esperanza para competir en España, la posibilidad de que uno de los equipos incluidos decida posteriormente no asistir y entonces se abriría un espacio para la invitación a otro equipo como el Arkea.

De este modo queda bien claro que a las estrellas del deporte y de cualquier actividad los persiguen los micrófonos y las luces pero también el desmedido afán de ponerlos a decir lo que no dijeron y de ubicarlos en el lugar donde ellos no han estado ni quieren estar – excepto que ellos así lo deseen- y conociéndolos como los conozco no creo que sea el caso de Egan y Nairo, precisamente reconocidos por su seriedad y precisión al expresarse.