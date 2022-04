El clásico bogotano dejó averiado a Santa Fe

El clásico bogotano ha dejado averiado a Santa Fe con apenas 22 puntos con tres partidos por delante. Matemáticamente no está eliminado de los cuadrangulares semifinales, pero ahora el margen de error se le estrecha sobremanera.

El duelo 306 de la historia no fue un dechado de virtudes. Millonarios estuvo reposado, tranquilo, esperando que el rojo tomara la iniciativa. Su habitual juego de conjunto no aparecía, en parte porque Santa Fe también salió con el propósito de no dejar manejar la pelota a los azules. Entonces se hizo un juego anodino, con pocas aproximaciones a las porterías, decorado por el gol conseguido a los 21 minutos por Diego Herazo (26) que se encontró con la asistencia de un contrario, Yéiler Góez (22), quien involuntariamente habilita al cañonero de Condoto, Chocó, que definió con sutileza a la salida del portero Leandro Castellanos (38).

No hubo reacción inmediata cardenal que sintió el impacto del gol adverso y no disponía de la determinación que imponen tres titulares ausentes en el mediocampo como lo son Carlos Sánchez, Juan Sebastián Pedroza y John Velásquez.

Le puede interesar: Millonarios dejó a Santa Fe cerca de la eliminación; así va la tabla

Tampoco a Millonarios parecía darle ánimo la ventaja parcial con el que finalizó el primer tiempo, salvo las acostumbradas intervenciones individuales del juvenil Daniel Ruiz (20) que buscaba sorprender con remates desde fuera del área.

La etapa complementaria se jugó en medio de un descomunal aguacero, las variantes introducidas por Martín Cardetti le imprimieron más profundidad al equipo y a los 64 minutos, Neyder Moreno (25) pesca dentro de área una habilitación con el pecho de un jugador rival, Edgar Guerra (21), para igualar el resultado. Fue una celebración ruidosa del león que necesitaba al menos el empate para seguir firme en su aspiración de meterse entre los ocho de Colombia.

Cuando todo parecía indicar que el empate estaba clavado, faltando dos minutos, un centro de Daniel Ruiz es peleado por Jader Valencia (22) y el defensor central Pacho Meza (30), con tan mala suerte, que el barranquillero toca la pelota con la punta del zapato para derrotar a su propia portería, en el típico gol en contra que deja en la cuneta a Santa Fe ante su tradicional rival capitalino.

Vea también: [Fotos] Millonarios ganó y Santa Fe se alejó de la clasificación

Millonarios llega a 35 puntos mientras Santa Fe planta en 22 con nueve puntos por disputar ante Jaguares en Bogotá, Deportivo Cali en Palmaseca y Once Caldas en Palogrande de Manizales.

La jornada 17 nos deja la nota desagradable de Santa Marta en donde hinchas del Unión Magdalena y Junior de Barranquilla se han enfrentado en las tribunas lo que desencadenó en la suspensión del partido cuando transcurrían 73 minutos y empataban 1-1 los tradicionales equipos de la costa norte colombiana.

Un hincha del equipo local, Brandon Gustavo Somoza Gutiérrez, resultó muerto luego de recibir heridas en el pecho y la cabeza.

Se adelanta que Junior pedirá los tres puntos en disputa. La Comisión Disciplinaría tomará la decisión final.