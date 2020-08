El enemigo oculto del fútbol

Pasan los días, las semanas, los meses y Colombia no tiene una fecha definida para la reapertura del fútbol profesional. Se acortan los tiempos para que se dispute un torneo decente y los organismos encargados de dar la autorización no aparecen por ningún lado.

Es muy curioso que otros países ya estén jugando e incluso, ya tengan listos los calendarios para la próxima temporada y nuestra liga no tenga una fecha clara para que se reactive, de una vez por todas, el fútbol.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Deporte, encargado de autorizar a la Dimayor para que sus clubes comenzaran a entrenar, dio el aval hace varias semanas, e incluso esta semana se dio camino para que se iniciarán las fases 4 y 5 del protocolo de bioseguridad.

Todo hasta allí muy bien, pero la duda que ronda en el ámbito futbolero es ¿por qué no se da una fecha concreta para que ruede el balón en los estadios colombianos? Si ya todo está dado y los clubes han cumplido con lo exigido, e incluso han recibido la felicitación por parte del Ministerio del Deporte por la forma como han afrontado esta crisis, qué pasa que no se concreta el arranque de la liga colombiana.

En las más recientes reuniones efectuadas por los clubes afiliados a Dimayor ,se concretó que sería el 30 de agosto el día de la reapertura para torneo profesional de fútbol en Colombia. Pero ya esa fecha va a ser imposible, puesto que ni siquiera hay un formato o una sede donde se van a disputar los partidos.

Me parece que ha faltado gestión por parte del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, quien según el propio Ministerio del Deporte, es la única persona encargada de establecer un contacto directo para los diálogos con el Gobierno Nacional. El dirigente ha fallado y no ha entregado un parte oficial sobre el motivo verdadero por el cual en Colombia no se juega aún al fútbol.

Es muy lamentable que otros países como Ecuador y Perú, entre otros, ya estén jugando y nosotros seguimos con los benditos protocolos, entrenamientos individuales, fases de bioseguridad, pero de allí no pasamos. ¿Será acaso que los dirigentes están más preocupados de otras cosas, que de presionar verdaderamente para que la Presidencia de la República de la fecha definitiva? Siempre he escuchado que de esta parte se quiere la reapertura a mitad del próximo mes, pero no los veo muy convencidos de que esto sea así. ¿Qué esperan?

Ya la dirigencia dio un paso importante y fue eliminar la piedra que había en el camino y designar a una persona que era del agrado del Presidente Iván Duque, como es el caso de Fernando Jaramillo, pero todo quedó ahí, como estancado y no se ve una luz clara para que el balón nuevamente ruede en nuestro país.

Es muy raro que si ya existe alguien, que es de la cuerda gubernamental, no se haya enderezado el camino y todo sigue como ayer, sin saber a ciencia cierta si vamos o no a tener fútbol este año en Colombia.

Muchas versiones se han tejido al respecto, incluso la que hemos manejado sobre el desinterés de algunos directivos por que se vuelva a jugar este año, pensando muy seguro que lo más conveniente es cancelar e iniciar de nuevo en el 2021. Son minoría pero lo han pensado.

Sería clave que Dimayor y Federación le dijeran al Gobierno que están listos para jugar y que ellos sean los encargados de dar una fecha definitiva, como lo hizo recientemente el presidente de Chile, Sebastián Piñera.

Ya con un comunicado oficial por parte del fútbol, aduciendo que tienen todo dispuesto -tipo de torneo y sedes donde jugar- ministerio y presidencia tendrían que oficializar el retorno del balompié y acabar de una vez por toda con tanta especulación, que en nada ayuda a la reactivación de esta parte de la economía nacional.

Si ya abrieron puertas de aeropuertos, centros comerciales, museos, manufacturas, tiendas, minimercados, droguerías, cigarrerías, hoteles y otros negocios, ¿por qué el fútbol no? Me parece que hay algo más allá que no nos han querido contar.

No puede ser que el fútbol sea ajeno a una reactivación y que día a día se prolongue tanto su reanudación. El año va a entrar en pocos días en sus últimos 4 meses, los tiempos, reitero, se agotan y no se va a poder jugar algo que llame la atención y sea decoroso. Tampoco se puede permitir que sea una reapertura de relleno y por cumplir.

Es hora que se pongan serias las partes interesadas y que digan el verdadero motivo por el cual en Colombia a esta altura aún no se juega al fútbol. ¿Será que hay otra clase de intereses?

Por ahora solo me queda por compartir lo que recientemente dijo el Presidente Iván Duque sobre el tema y ojalá que eso se cumpla. “Ya se ha venido avanzando con el Ministerio de Salud y con el Ministerio del Deporte para que entremos en ese proceso, siempre estando atentos del movimiento de la pandemia. Cuál sería el mejor formato, si es un formato que puede ser en uno, dos o tres espacios, para que no haya riesgo de contagios. Lo otro es que tenemos todos los protocolos funcionando y yo creo que con la llegada de Fernando Jaramillo vamos a poder dar ese paso rápidamente y yo creo que el mes de septiembre puede ser ese mes donde empecemos el retorno. Eso le ayuda al país y da un mensaje de optimismo. Yo espero que podamos dar ese paso para el retorno del fútbol a puerta cerrada y con los protocolos”.

Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones.