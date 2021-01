El fútbol hace lo posible por sobrevivir a las “alcaldadas”. ¿Y la agremiación?

Carlos Antonio Vélez en su audiocolumna ‘Palabras Mayores’ habló del Everton y cómo ha tenido ‘suerte’ en la FA Cup al enfrentar a rivales más débiles. Asimismo, aprovechó para analizar el presente del fútbol colombiano, donde hay varios equipos que no han podido jugar porque las alcaldías locales no les prestan los estadios, etc.