Si el partido contra Pasto no fue el peor del año de Santa Fe pega en el palo. ¡Qué mal se jugó! Tendríamos que concluir que el juego no lo ganó Pasto, lo perdió Santa Fe que regaló tres opciones claras de gol que no fueron capitalizadas por el rival. Dos veces la tuvo Jeison Medina, metió una y la de Ederson Moreno que se hizo un nudo con la pelota de frente al arco desguarnecido y teniendo resbalándose.

Los errores groseros en los pases debilitaron a Santa Fe, le hicieron perder seguridad. Claro que en el mediocampo también se hizo un partido lamentable, nadie se hizo cargo de la creación de juego salvo esporádicas apariciones de Sambueza porque Kelvin Osorio ha bajado nivel y el equipo lo añora.

Adelante, a Jorge Luis Ramos nunca le llegó un centro y después naufragó por la misma razón El Loco Valdés.

La serie Pasto-Santa Fe obviamente quedó abierta así como los demás duelos de Cuartos de Final de la Liga Bet Play 2020.

Equidad y Deportivo Cali empataron 1-1. El verde vallecaucano se puso en ventaja a lo dos minutos con gol de John Vásquez ante pase de Palavecino.

Cuando el partido expiraba, el defensor Joan Castro(23) de golpe de cabeza igualó para Equidad luego de un tiro de esquina levantado por el uruguayo Matias Mier, siempre presente.

Equidad suma siete partidos sin perder.

Atlético Nacional obtuvo una victoria muy significativa sobre el campeón América, diezmado por la expulsión tempranera del chileno Rodrigo Ureña, a los 27 minutos por un pisotón deliberado sobre Baldomero Perlaza.

A pesar de quedarse con diez, América se puso en ventaja con gol de penal a los 38 minutos de Gustavo Adrián Ramos.

La Fiera Duque marcó doblete para el verde de la montaña. El primero de penal por una falta infantil del portero Graterol sobre el mismo Duque.

El golazo de cabeza, de espaldas a la portería, rubricó la actuación de Jefferson Duque, para completar nueve tantos en su cuenta personal.

Preocupa América que entró en dique seco con tres caídas consecutivas como local.

En la jornada dominical, Junior superó 1-0 al Tolima en el partido más disputado de la primera fecha de Cuartos de Final a tenor de los especialistas.

Miguel Ángel Borja convirtió el gol de la victoria para treparse en solitario con doce goles en la cúspide de la tabla de máximos artilleros.

El remate del 2020 agarra al Junior barranquillero con nueve partidos sin perder(5 V-4 E), en cambio al Tolima le cayó la roya con tres derrotas al hilo.

La fiesta de los ocho de Colombia continuará el próximo “finde” así:

El sábado 28, 17:30 hs, Cali-Equidad y 20:00 Nacional-América de Cali.

El domingo 29, 17:30, Santa Fe-Pasto y 20:00, Tolima-Junior.



Todo está por verse. Los favoritos siguen siendo Nacional, Junior y los dos equipos caleños, América y Deportivo Cali que este 23 de noviembre cumple 108 años de existencia. ¡Feliz cumple!