En Dimayor, sí pero no

¿De verdad Colombia tiene la cuarta mejor liga de fútbol en el mundo? Ese cuento no me lo creo, y sobre todo sabiendo como son los manejos que algunos dirigentes le dan a las directrices relacionadas con el campeonato del fútbol colombiano.

Jugadas dos fechas de la Liga BetPlay, incluso antes de dar inicio a la misma, varios técnicos pegaron el ‘grito al cielo’ por la decisión que tomaron sus presidentes, en la más reciente asamblea de clubes, que tiene que ver con los jugadores permitidos para estar en el banco de emergentes durante los partidos del rentado nacional.

Si de verdad Colombia es una de las mejores ligas en el mundo, debería de igual forma actuar como lo hacen en Europa, tener siete jugadores en el banco de emergentes y no cinco como lo aprobaron. Según el Artículo 51 del nuevo reglamento del campeonato, "en la planilla de juego pueden inscribirse once (11) jugadores titulares y cinco (5) suplentes" (de los cuales mínimo 12 deben ser colombianos).

El argumento que se esgrimió para adoptar esta medida es que hay que rebajar costos, y por eso el tener cinco y no siete emergentes ayudaría en la economía de los equipos.

Muy pequeño ese pensamiento, ¿será que por economizar dos pasajes y dos estadías en hoteles los equipos no se van a quebrar? No creo. Por el contrario, los propios clubes se van a ver perjudicados, ya que técnicos no van a tener el material suficiente para hacer las variantes dentro de los partidos.

Es increíble que los directivos no consulten previamente con sus entrenadores, para saber si es buena o mala la propuesta que van a presentar. Los directivos llegan a las asambleas y votan una proposición sin saber el efecto que puede generar para el buen desarrollo de sus equipos.

La muestra más clara es la decisión del número de emergentes para la Liga BetPlay 2020. Es el concepto que han entregado muchos técnicos del fútbol colombiano, quienes se han mostrado en contra de esa determinación. Son ellos quienes aseguran que Colombia retrocedió muchos años, y que los más perjudicados con lo aprobado son los propios protagonistas, ya que no hay el material suficiente de donde echar mano.

Incluso varios presidentes en declaraciones a los medios de comunicación han reconocido su equivocación, lo que indica que cuando votan lo hacen por afán y sin analizar si es bueno o malo para el bienestar de sus clubes.

Hace varios años también la mayoría de estos dirigentes aprobaron bajar el número total de inscritos para el torneo y después se dieron cuenta que se habían equivocado, o sea que lo de ahora no es un caso aislado. Como decía mi abuela "maña vieja".

Ahora, no por tener más o menos jugadores se van a observar buenos partidos, pero el tener más posibilidades en el banco si es un arma importante para los técnicos, ya que ellos durante la semana trabajan con un amplio plantel y a la hora de los partidos por esta norma van a tener que elegir a unos pocos para que sean las alternativas durante los partidos.

La crítica para la dirigencia radica en el poco análisis que hacen para votar una propuesta. No puede ser que se den cuenta que no se hizo una buena elección después de transcurridas dos fechas de la Liga BetPlay. Algunos incluso han pensado que pueden reversar esta determinación en una asamblea virtual, lo que indica que están afanados y que sus entrenadores los están presionando para que modifiquen lo establecido hace varias semanas.

Mi pregunta es, ¿quién fue el “genio” que hizo esa propuesta y quienes los ingenuos que se la “tragaron” sin primero digerirla? Vaya uno a saber. Pero eso demuestra que muchas de las determinaciones que los directivos toman las apruebas sin conocer su verdadero alcance y contenido, todo por el afán de regresar a sus ciudades y evitar pagar un hotel, situación muy vieja y que no se ha podido erradicar en la dirigencia del balompié nacional.

Un consejo: analicen, piensen, examinen, estudien, averigüen y consideren detalladamente lo que van a aprobar, para no tener que arrepentirse posteriormente. Esos errores son lo que al final de cuentas hacen que el público y la gran mayoría del periodismo deportivo les pierdan credibilidad.

Señores directivos, voten con cabeza fría y a conciencia y muy seguro que así, algún día, van a ser una de las mejores ligas del mundo; pero como van hasta el momento, solo me queda decir que son de quinta categoría. Nada más.