Errores insólitos del VAR

La segunda jornada de la Liga BetPlay 2021-II será recordada por los tres autogoles marcados en el partido Millonarios vs Quindío, el triplete anotado por el delantero Brayan Fernández del Bucaramanga y los desaciertos arbitrales en Nacional vs Tolima, Bucaramanga vs Santa Fe y Deportivo Cali vs Medellín.

Cuando hablamos de los errores arbitrales debemos incluir la poca o ninguna colaboración del VAR que fue ideado con el fin de darle mayor justicia al fútbol algo que no ocurrió en Nacional-Tolima en donde al árbitro Carlos Ortega no se le hizo caer en cuenta del craso que cometió al no conceder un gol legítimamente convertido por Luis Miranda que daba el empate parcial para el equipo tolimense.

La jornada comenzó con la victoria de Millonarios 2-1 sobre Quindío con tres goles en contra, hecho insólito que no se presentaba en el fútbol colombiano desde 1961 cuando Nacional venció 4-0 al Bucaramanga con dos autogoles del defensor argentino, Hugo Scrimaglia y uno del portero, también argentino, Ernesto Berto. El gol restante fue convertido por el ariete de Nacional, Carlos Campillo.

El viernes 23 de julio, Huila y Patriotas empataron 2-2 en Neiva. El local se adelantó en el resultado con goles de Jean Carlos Becerra (27), nacido en Chimichagua, Cesar, a los 12 minutos y un penal del defensor de Valledupar, Eder Munive (31), a los 29’.

Patriotas no aflojó y descontó por intermedio del atacante, Kevin Ademola, sueco de padre nigeriano y madre colombiana, a los 38 minutos y el empate lo hizo, José Andrade (25), a siete del final. Fue expulsado Jonathan Murillo, del elenco boyacense, a los 67 de la parte complementaria.

El sábado 24, América ganó de visitante 1-3 a Águilas Doradas en Rionegro, con doblete de Gustavo Torres, a los 10 y 33 minutos, al recibir centros de Deiner Quiñones y Steven Lucumí.

Para Águilas descontó Juan Camilo Salazar, ex Millonarios, a los 71’ y el tercero para el América lo marcó Deiner de zurda tras superar tres rivales, a los 83 minutos.

Jaguares y Once Caldas empataron a un gol en Montería. John Byron Altamiranda (21), nacido en Sincelejo, Sucre, convirtió a los 15 de la etapa inicial para el local y Ménder García, de penal, igualó a los 78.

Volvió el público al Atanasio Girardot de Medellín. 6 mil personas vieron la victoria de Nacional, 1-0, sobre Tolima con gol de Andrés Felipe Andrade, a los 34 minutos.

En el segundo tiempo, le fue anulada una acción de gol al Tolima por supuesta infracción de Luis Miranda sobre el portero Aldair Quintana, a quien se le cayó el balón cuando se prestaba a sacar de portería. El árbitro, Carlos Ortega, no observó la jugada porque le estaba dando la espalda a la acción y el VAR no le llamó la atención para hacerle revocar la decisión.

El domingo 25, Bucaramanga superó 4-3 a Santa Fe con triplete de Brayan Fernández, a los 9, 34 y 38 minutos. El tercero de penal fue mal concedido por el árbitro Eder Vergara por cuanto la falta que se le cometió al delantero leopardo ocurrió afuera del área. Un autogol de José Cuenú, a los 40 minutos, acercó al equipo bogotano, pero Andrés Felipe Correa, a los 72 minutos, puso el 4-1, al bajar la pelota con la mano, acción no observada por el árbitro.

Santa Fe no bajó los brazos a pesar del resultado y pudo estrechar el resultado con goles de Kevin Agudelo, 81 y Jorge Luis Ramos, a los 92 minutos.

También volvieron los aficionados al Metropolitano de Barranquilla para presenciar la victoria del Junior, 1-0 sobre Envigado.

6211 personas acudieron al estadio tras permitirse el 40 por ciento del aforo (18 mil personas). Un certero cabezazo de Juan David Rodríguez le brindó el triunfo al equipo dirigido por Luis Amaranto Perea que venía maltrecho tras ser eliminado de la Copa Suramericana y haber perdido con América en la primera fecha de la liga colombiana.

Un penal atajado por Guillermo de Amores evitó la derrota del Deportivo Cali frente al Medellín. El lanzamiento del capitán Andrés Felipe Cadavid ajustado al palo derecho fue bloqueado por el portero uruguayo a los 77 minutos de juego.

Una acción de gol fue anulada al Cali por infracción previa y el lateral verdiblanco, Darwin Andrade, fue expulsado a los 73 del segundo tiempo.

En la noche del lunes 26, buen triunfo de Alianza Petrolera en condición de visitante por 0-2 ante Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas con goles de Juan Camilo Portilla, a los 10 y Byron Garcés, 16 minutos. La figura de la cancha fue Estéfano Arango, talentoso medio ofensivo de Alianza Petrolera que llevaba 17 fechas sin ganar como visitante.

Millonarios, América, Bucaramanga y Alianza Petrolera experimentan la satisfacción del puntaje pleno, seis puntos de seis posibles en las dos primeras fechas de la Liga BetPlay II 2021.