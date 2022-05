Está claro que en la FCF ni los miran

Alberto Gamero Morillo(58), actual DT de Millonarios y Hernán Torres Oliveros(61), timonel del Deportes Tolima, son nuestros candidatos. Ambos cumplen con sus respectivos equipos campañas sobresalientes en la liga local.

Está claro que en la Federación Colombiana de Fútbol ni los miran. No existen para quienes manejan la FCF.

El hermetismo con el que se manejan los nombres de los posibles candidatos se ha prestado para que la prensa deportiva empiece a buscar la información más aproximada a la realidad. Los periodistas averiguan y se datean, en su mayoria sin pretender caer en el terreno de la especulación.

Desde que Reinaldo Rueda pusiera "patitas en la calle", toda suerte de opciones se vienen barajando. De Ricardo Gareca se dice que tiene todo definido, que Marcelo Bielsa es el sueño de la FCF, que Roberto Martínez gusta muchisimo a los federativos. Dos nuevos apellidos comienzan a circular: Almeyda, Matias (48) y Lorenzo, Néstor(56).

Consultamos fuentes de entero crédito en Buenos Aires y éste es el compendio de lo que nos dijeron, via WhatsApp.

A la pregunta, Si es Almeyda el gallo? dijeron: "Almeida(sic) es una máquina de trabajar, tiene una exigencia impresionante y no se deja boludear de nadie, tiene mucho carácter, no tiene experiencia como técnico de selección pero tiene una trayectoria como futbolista y como entrenador de clubes que lo han dejado muy bien visto. Cuando se buscaba técnico para acá ponían el nombre de el(sic) en la lista".

A la pregunta, si es Néstor Lorenzo el gallo?, ésta la respuesta: "Este técnico no tiene experiencia sino como ayudante, al contratarlo solo le darán la oportunidad de que haga sus primeros pinitos con una responsabilidad tan Grande como la selección, solo lo contratan por lo que hizo Pekerman, mira que está dirigiendo un equipo muy chico en una liga muy chica como la peruana. Para darle la oportunidad de probar a Lorenzo que se la den a un técnico Colombiano que sea joven con proyección".

Y después agregaron: "Almeyda se hizo cargo de River cuando nadie lo quería agarrar". "Si obvio bocha, estamos locos al menos de nombrar a Lorenzo, yo a él no lo conozco pero si se lo que es la selección y debemos respetarla hasta nombrando a los candidatos. Mira que Lorenzo solo tiene experiencia como ayudante".

Y en otro mensaje leímos: "Pero cuando Patricio Camps fue a dirigir a Santa Fe no le fue bien y eso que también era de los laderos de Pekerman". "Yo creo que la selección Colombia es una antes de Pekerman y otra después de Pekerman.

Yo estoy igual que todos los colombianos con bronca de que Pascual fue a aprovecharse del país pero Pekerman es otra cosa. Si no hubiera estado Pascual las cosas hubieran sido diferentes".

Almeyda y Lorenzo serían los candidatos que estudia la FCF, según testimonio del periodista, Carlos Antonio Vélez, en el programa Planeta-Fútbol de Antena 2 de RCN. Hay un tercer nombre que se mantiene en reserva por cuanto dirigirá a una selección en el Mundial de Qatar 2022 y la idea es respetar a la federación a la cual presta actualmente sus servicios.

Por ahora, la selección Colombia será dirigida por Héctor Cárdenas, DT de la Sub-20, para el amistoso contra Arabia Saudita a disputarse en Murcia, España, el domingo 5 de junio próximo.