Luis Melo es profesional del deporte y director técnico actual del equipo Tigres de la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano, actualmente es miembro del cuerpo técnico de las selecciones Colombia sub 15 y sub 20

-----------

Escuchando atentamente la entrevista que le realizaron al presidente de la Liga de Fútbol de Bogotá, Miguel Ángel Daza en el programa deportivo Palco Deportivo (muy buen programa), me quedan algunas conclusiones:



1- El juego poco a poco va muriendo, ese juego que desde niños nos apasionaba y con el que en muchos casos hemos vivido las mejores experiencias de nuestras vidas. ¡Juego, por favor no te mueras!



2- Hoy el Deporte, en este caso el Fútbol es el reflejo de una sociedad que no sabe hacia dónde va, sus "gobernantes" los que nos presiden, solo responden a sus propios intereses.



El presidente de la Liga actual no tiene ni la culpa del cargo que ocupa, la culpa es los que los eligieron.



Señor Presidente, por dignidad debería irse.



3- Al parecer el enemigo, artífice de la frase – Divide y reinaras - hoy ha penetrado la Liga como la mayoría de entes deportivos de nuestro país, generando caos, desorientación y alimentando envidias, las mismas que a mi modo de ver son la peor de las pandemias que le puede llegar a cualquier circulo de seres humanos.



¿Cuándo será que los grandes laboratorios crean la vacuna para el odio y la envidia?

!Vaya lio!



4. Al parecer existe en la liga un personaje de apellido Puentes, un joven que para llegar a ocupar el cargo que tiene, utilizó la mentira, la patraña. En fin, un mercenario más.



Pero le recuerdo que ante los ojos del Señor de arriba, todo se paga.



5. La liga dejó a un lado lo deportivo, el juego, lo más bonito, lo más importante. Perdimos el rumbo hace rato!



¿Cuál es el proyecto de la liga de fútbol en los próximos 4 años?



¿Cuál es el Modelo de Juego - Metodología - que nuestra liga tiene para avanzar en lo más importante, su estructura deportiva?



¿Cuál es el criterio para seleccionar los Entrenadores que orientaran los Seleccionados de la capital?



A. Amistad

B. Mentira

C. Clientelismo

D. -----

E. ------

F. ------

G. -----

H. ------

I. Capacidad, liderazgo. Esto no es sinónimo de estudio, -sabiendo que es fundamental- porque poco a poco he aprendido que capacidad es más que un libro, pero el libro es fundamental para ser capaz.



En fin, amigos dolientes del fútbol de nuestra querida Bogotá, nos están acabando con Chigüiros, La Florida, El Olaya, La Morena, El Tabora, El Campincito, seguramente se me escapan muchas más insignias de nuestro querido fútbol de Bogotá.



¡Nos están matando el tesoro de la humanidad, el juego!



¿Hasta cuándo?, ¿acaso no somos hombres de terreno?



#endefensadeljuego

Escuche la entrevista