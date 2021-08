Falcao vs James: Rueda no mide con la misma vara

Se conoció la convocatoria de Reinaldo Rueda para la triple fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 y llamó la atención el regreso de un histórico como Falcao García, quien muy poco ha jugado con su equipo en Turquía.

Sin duda que su convocatoria sorprendió, ya que no ha sido titular con el Galatasaray. Lo más reciente fueron apenas 15 minutos en el juego ante el Randers de Dinamarca por el repechaje en la fase de grupos de la Europa League.

El goleador colombiano está en discusión acerca de su continuidad con el club turco. Su alto salario lo ha tenido en incertidumbre para seguir una temporada más.

Pero ajeno a su parte contractual con el Galatasaray, lo que llamó la atención fue su inclusión para disputar los partidos de la selección Colombia ante Bolivia, Paraguay y Chile, sobre todo por la frase que esgrimió el entrenador Rueda sobre James Rodríguez para disputar la Copa América: "Le dije a James que lo necesitamos, pero cuando esté al 500%, al 100% no es suficiente". ¿Esa frase no debería aplicar para todos los integrantes del combinado nacional?

Seguro que Falcao no cumple con la expresión del técnico vallecaucano y en este sentido no está siendo coherente, ya que ni el delantero ‘Samario’, ni ningún jugador debe tener preferencia para ser llamado a la selección Colombia, por más trayectoria que tenga e histórico que sea.

A la frase del 500%, Rueda añadió: "No podemos hacerle daño James, no podemos hacerle daño a la selección". Esto creo que también hay que tenerlo en cuenta para el ´Tigre’, quien a mi parecer no está en un nivel competitivo para disputar lo que se avecina para Colombia.

Nadie puede discutir lo importante que ha sido Falcao García para el andamiaje de la selección, pero en estos momentos su aporte no puede ser igual a cuando él estaba en plena competencia y era titular de su equipo.

Falcao juega a cuentagotas con su club y su más reciente presente futbolístico ha estado más involucrado en lesiones y arreglos para definir su salida o permanencia en el Galatasaray.

Los números no le ayudan y muy pocos son los goles que ha marcado en la temporada 2020-2021. Apenas ha jugado 18 partidos en los cuales anotó solo dos tantos. Las cifras son contundentes y lapidarias, no le suman nada al artillero colombiano.

Ojalá, Reinaldo Rueda, haya acertado en su llamado y que los equivocados seamos quienes pensamos diferente. Pero que no se esté midiendo con la misma vara a todos los jugadores, no es bueno. Debe cumplirse el discurso con todos, ya que después esta situación podría ir en detrimento del propio Reinaldo Rueda.

No puede haber prioridades para nadie. Falcao no es titular con su equipo, su parte futbolística no es buena y su llamado deja muchas dudas. Mucha suerte para la selección Colombia en el duro camino que tendrá durante la jornada de las eliminatorias.