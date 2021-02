La tercera fecha de la Liga BetPlay ha resultado la más prolífica en goles en el comienzo de la temporada futbolera del 2021. 27 goles se anotaron para un promedio de tres por partido.



En Zipaquirá se registraron siete tantos en un toma y dame como hace algún tiempo no se veía entre Millonarios y Once Caldas.



Fernando Uribe (33 años) debutó con gol para los capitalinos a los seis minutos, atropellando el área. El experimentado delantero demostró que viene con hambre de goles.



El juvenil Marcelino Carreazo (21 años), nacido en Cartagena, nacionalizado venezolano, hijo de madre venezolana y padre colombiano, con golpe de cabeza puso el primer empate cuando se disputaba la primera media hora de juego.



Emerson Rivaldo Rodríguez (20 años), crédito de Buenaventura, con remate englobado de 'testa' adelantó de nuevo a Millonarios pero Ménder García (22), de Tumaco, Nariño, volvió a igualar para el Once Caldas.



El mejor gol de los siete lo hizo, Andrés Felipe Román (25), bogotano, con un latigazo de 25 metros, sacudió la valla del paraguayo, Gerardo Ortíz para el 3-2 parcial.



Una mano grandota como la mina de sal de Zipaquirá cometió Steven Vega y el arbitro, Eder Vergara no dejó pasar. El penal ejecutado por David Lemos (25), nacido en Orito, Putumayo, fue el 3-3, para la algarabía de quienes gustan de celebrar la máxima expresión del fútbol que es el gol. Pero faltaba el del cierre. El que marcara el cuarto ganaba como en el fútbol callejero. Y lo hizo Millonarios. Cristian Arango con remate bajo estableció el 4-3 que sobre los 74 minutos cerraba el duelo entre dos excelsos fajadores.



Millonarios suma seis puntos con un partido pendiente y su racha ganadora se extiende a 20 partidos. Cuatro de sus jugadores fueron premiados por Reinaldo Rueda con su llamado al primer microciclo del nuevo seleccionador nacional que inicia su trabajo con la Selección Colombia. Se trata de Juan Moreno, Andrés Felipe Román, Emerson Rivaldo Rodríguez y Cristian Arango, convocatorias muy merecidas.



De Once Caldas, David Fernando Lemos también recibió la distinción gracias a la calidad que ha venido demostrando como delantero.



En otro partido, Santa Fe puso condiciones en la soleada tarde 'rionegrina'; jugó un partido frontal ante las Aguilas Doradas, remató 16 veces, de los cuales tres fueron tiros directos a la portería custodiada por Carlos Bejarano y señaló dos goles.



La apertura del marcador apenas pudo conseguirla en la segunda parte cuando John Arias, habilitado por izquierda, levantó un centro que fue bajado con la cabeza por Michael Rangel que recogió Kevin Osorio para que rematara de pierna derecha y así, dejar sin chance al portero.



Lejos de pensar en defender la mínima ventaja, el equipo de Harold Rivera aguantó la lógica reacción del local y, de inmediato, salió a asegurar el partido con una segunda anotación que pudo lograr mediante un penal sancionado por el arbitro Edílson Ariza tras una mano de Álvaro Ángulo. No hubo necesidad de recurrir al VAR y Michael Rangel que el pasado 17 de enero había fallado un penal contra Atlético Nacional, esta vez no erró y puso el 0-2 definitivo.

En síntesis, lo de Santa Fe no fue bueno, fue muy bueno en Rionegro.



Deportivo Cali cedió puntos ante Envigado sin la presencia de Agustín Palavecino que entró en rebeldía y se bajó del partido. El estelar número "10" prefiere no arriesgar hasta que se concrete su transferencia a River Plate.



El clásico boyacense finalizó en tablas entre Patriotas y Boyacá Chicó, 1-1, con Jhoan Arenas y Oscar Vanegas, éste de penal.



Atlético Nacional le pasó por encima al Deportivo Pereira, luego de un 5-2. El onceno 'matecaña' jugó bien durante el primer tiempo poniéndose dos veces por encima con goles de Franco Faustino Arizala y Brayan Castrillón, a los 6 y 29 minutos.



Dos penales bien ejecutados por Jefferson Duque, un autogol de Diego Sánchez, uno más de Duque para completar el triplete y un quinto tanto de Jarlan Barrera certificaron la recuperación del verde antioqueño.



Sebastián Viera sigue dejando huella como uno de los mejores porteros que haya tenido Junior de Barranquilla. El uruguayo de 37 años ataja mucho y le añade el virtuosismo de su pegada en los tiros libres. Faltando tres minutos, un lanzamiento suyo superó la barrera y se metió arriba del poste del arquero, Joel Graterol que nada pudo hacer ante semejante misíl.



El arbitro expulsó a Kevin Andrade del América, a los 19 minutos y a Juan David Rodríguez del 'tiburón', a los 29, dejando un sabor a compensación. Al joven 'referee' hay que decirle que árbitro que compensa, se equivoca dos veces.



En lo futbolístico, el campeón hizo un buen partido y merecía el empate. Los cambios de Amaranto Perea fueron equivocados al poner dos medios de marca para cerrar un partido que se le estaba embolatando hasta que Viera salvó a su DT en el día de su cumpleaños.



El paraguayo Gustavo Adrián Ramírez (30) con pasado reciente en el fútbol mexicano convirtió su primer gol en canchas colombianas. Ocurrió a los 61 minutos para darle la victoria al Deportes Tolima sobre el siempre complicado Equidad.



Por otra parte, el uruguayo, Henry Matías Mier, salió golpeado, pero antes supo marcar el único gol que significó el triunfo del 'Poderoso DIM' a cinco minutos de terminar el partido ante el local, Bucaramanga que sigue sin andar ni para adelante ni para atrás.



La Liga Betplay no para. La cuarta jornada comenzará este martes 2 de febrero. Junior con puntaje perfecto, nueve puntos de nueve posibles, domina en las primeras de cambio.