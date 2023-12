Final a la guachapanda

Final de ida del FPC jugada a la guachapanda con victoria final 3-2 del Atlético Junior sobre el Deportivo Independiente Medellín en un estadio Metropolitano atestado de público, unas 45 mil personas que le dieron un colorido espectacular al majestuoso escenario enclavado en la Ciudadela 20 de Julio de Barranquilla.

Ganó el local que entró con ganas de llevarse por delante a su ocasional adversario. A los 16 minutos ya le había metido dos goles. El primero, en lucimiento individual de Carlos Bacca, eludiendo cuatro defensores dentro del área y definiendo como el veterano de 37 años lo sabe hacer.

El segundo en jugada combinativa que terminó con un centro de Gabriel Fuentes para José Enamorado que se tomó todo el tiempo para con remate de billarista poner la pelota lejos del alcance del portero Andrés Mosquera Marmolejo, quien reaparecía luego de prolongada ausencia.

Junior tuvo la tercera conquista a través de Deiver Caicedo pero su lanzamiento se fue por arriba del travesaño.

La sensación era que el local dominaba a su antojo gracias al juego rápido, incisivo de sus atacantes que no podían ser controlados.

A pocos minutos de terminar el primer tiempo, el rojo montañero ya se habia recuperado en cuanto al control de la pelota hasta que pudo lograr el gol del descuento a los 40 minutos mediante anotación de José Ortiz que pudo desviar un tiro frontal de Yairo Moreno para desubicar al uruguayo Santiago Mele, quien empezaba a desempeñar rol protagónico en la ajustada victoria del tiburón.

En la etapa complementaria, Medellín estuvo a punto de empatar pero Mele se interpuso con oportunas intervenciones.

El resultado se mantuvo inmodificable hasta que Carlos Bacca en jugada aislada convierte de media vuelta para aumentar el resultado a un 3-1 que aliviaba de nuevo el nerviosismo de la tribuna.

Pero el instinto de conservación no apareció en el equipo local, Medellín lo apretó contra los palos y en un centro desde la izquierda, el uruguayo Joaquín Varela la bajó de cabeza y Diego Moreno de palomita pudo lograr el segundo tanto a los 88 minutos.

Ambas escuadras no se guardaron nada, no especularon, no manejaron tiempos y terminaron vivos para el segundo partido de la final a jugarse este miércoles 13 de diciembre en el Atanasio Girardot con localía para el Medellín que lleva 15 partidos sin perder en su propia cancha.