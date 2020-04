Fútbol a largo plazo 

Ya son cuatro las semanas que lleva el país en cuarentena por la crisis del coronavirus, y aún no se sabe si el Gobierno Nacional la levantará el 27 de abril o la prolongará. Lo único cierto, en cuanto al tema futbolero, es que una vez finalice el aislamiento preventivo obligatorio, habrá más restricciones para los eventos culturares y deportivos, con el fin de contener la pandemia en el país.

De acuerdo a lo anterior, será muy complicado que en las próximas semanas Colombia tenga en movimiento su Liga BetPlay, y la disposición es muy clara por parte de la presidencia: no se pueden habilitar espectáculos a puerta abierta. "Nosotros no podemos esperar que después del 27, vayamos al estadio. No va a haber fútbol después del 27, no podemos ir a bares ni discotecas. No podemos estar en eventos de más de 50 personas o 20 personas, porque eso hace que el virus crezca", aseguró Iván Duque en una de sus alocuciones.

Los dirigentes del balompié nacional han venido realizado por estos días, y de forma virtual, varias reuniones para tratar la gran problemática que registra la Dimayor, el ente que los rige , pero no han analizado -o por lo menos no lo han hecho público-, qué puede suceder con el tornero que se paralizó totalmente el pasado 13 de marzo.

Sería sensato y saludable que analizaran lo que puede ocurrir con los torneos locales y definir posibles soluciones a la crisis futbolera. Aseguran que en los próximos días pasarán una propuesta a la presidencia de Colombia

El propio Ernesto Lucena, Ministro del Deporte declaró que están esperando una propuesta de la Dimayor para jugar a puerta cerrada. Entendiendo que primero que todo está la salud y después la parte deportiva. Lucena está muy de acuerdo con lo dicho por el presidente Duque y es que por el momento volver a jugar fútbol es muy complicado, sin embargo albergó una esperanza que se pueda hacer sin público, a largo plazo.

Muy seguro que primero se consultarán y se seguirán los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para reabrir los eventos de fútbol, teniendo en cuenta que es un deporte de contacto y el contagio podría ser mayor, y no lo digo por Colombia sino por el resto del mundo.

Situación muy compleja y complicada. Yo diría que es aventurado decir que en mayo o junio se pueda reactivar la actividad futbolera.

Por eso es de máxima importancia que la Dimayor establezca de una vez por todas un parámetro definitivo, y siempre analizando un plan futuro sobre lo que puede ser el desenlace de la Liga BetPlay 2020. Pero además pensando en que el virus por ahora es incontrolable porque no existe un anuncio para una vacuna que lo pueda combatir.

Todos quisiéramos que se anunciara la apertura deportiva, pero como siempre lo he manifestado, y creo que es el pensamiento de todos, primero está la salud y después la diversión.

Señores de la Dimayor, hay que tener un plan A y un plan B para la reapertura de las ligas futboleras en Colombia. Deben estudiar y profundizar en las estrategias que se aplicarán, para el regreso del fútbol, en los países que nos llevan ventaja sobre la pandemia, porque ellos serán los 'conejillos de India'; así estarán como directivas del rentado local, preparados para cuando el Gobierno Nacional de luces del regreso, solo sea aplicar los planes trazados.

Pero sobre todo "solucionar con cabeza fría y pensando siempre a largo plazo".