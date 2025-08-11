Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 08:31
GAMERO, ENTRE VIVAS Y APLAUSOS
Millonarios y Deportivo Cali empataron en un intenso partido de la fecha 6 en la Liga BetPlay.
La afición de Millonarios recibió entre vivas y aplausos a Alberto Gamero en la noche del viernes en El Campín. No era para menos porque el entrenador guió al equipo bogotano a conseguir la liga 2023-I y la Superliga en 2024.
Ahora, con el buzo que lo identifica como DT del Deportivo Cali, Gamero enfrentó a su anterior equipo. Millonarios-Cali, uno de los clásicos con más historia del FPC.
Vimos un duelo intenso de principio a fin que se definió con el inusual resultado de 3-3 con intensas emociones en ambas porterías.
Lo que parecía ser una victoria holgada para los azules que, antes de la primera hora, ganaba 2-0, se convirtió en un suplicio porque Deportivo Cali le dio vuelta al resultado poniéndose 2-3 en cuestión de minutos.
Menos mal que Danovis Banguero, a poco del final, pudo devolverle la tranquilidad a la parcial local igualando la pizarra reconfirmando aquel refrán criollo que, del ahogado, el sombrero.
La delicada lesión de Andrés Llinás le dio un tinte dramático al espectáculo al doblarse su tobillo lo que la causó fractura del cuello de pie de su pierna izquierda.
Azul era panorama del primer tiempo cuando Millonarios se pavoneaba ante un Cali irresoluto.
Y, la segunda parte, cuando el técnico verdiblanco le mete mano al equipo, realiza los cambios que se necesitaban y le dio un giro al partido.
Son partidos que mantienen viva la llama del fútbol, dos equipos que superaron las inclemencias del tiempo lluvioso para prodigarse en la cancha de tal manera que nos han regalado un partido intenso que finaliza en tablas.
Gamero se marchó tal como llegó en medio de las felicitaciones y el reconocimiento general.
Se trata, sin duda, de uno de los mejores técnicos del fútbol colombiano de los años dos mil.
Fuente
Antena 2