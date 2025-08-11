GAMERO, ENTRE VIVAS Y APLAUSOS

La afición de Millonarios recibió entre vivas y aplausos a Alberto Gamero en la noche del viernes en El Campín. No era para menos porque el entrenador guió al equipo bogotano a conseguir la liga 2023-I y la Superliga en 2024.

Ahora, con el buzo que lo identifica como DT del Deportivo Cali, Gamero enfrentó a su anterior equipo. Millonarios-Cali, uno de los clásicos con más historia del FPC.

Vimos un duelo intenso de principio a fin que se definió con el inusual resultado de 3-3 con intensas emociones en ambas porterías.