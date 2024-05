Ganaron todos los visitantes: Santa Fe marcha seguro; Millonarios se tambalea

Santa Fe sigue al frente del Grupo B de los Cuadrangulares Semifinales gracias al empate sin goles conseguido en Manizales frente al Once Caldas. Suma siete puntos y se perfila para adjudicarse la serie cumplida las tres primeras jornadas.

El equipo cardenal volvió a hacer un partido serio, aplicado, respetando al rival y manteniendo el cero en su propia portería en lo que va de los Cuadrangulares.

El mantener su valla sin goles en contra es una de las tantas fortalezas de la escuadra dirigida por Pablo Peirano. En el Todos contra Todos estuvo nueve fechas sin recibir goles en contra.

Aparte del despliegue atlético parejo durante los noventa minutos de juego, Santa Fe cuenta también con la entrega de sus jugadores y los relevos que entran a la cancha con determinación para dejarlo todo en la cancha.

Para Once Caldas las opciones de ser finalista están intactas, depende de sí mismo y ahora buscará cambiar la tabla deposiciones como visitante en Bogotá el próximo jueves cuando volverá a enfrentarse a Santa Fe.

Tolima perdía 2-0 al término del primer tiempo contra La Equidad, replanteó el juego para la etapa complementaria y pudo conseguir voltear el resultado para ganar 2-3.

El ingreso de Yeison Guzmán, quien estaba lesionado y pudo ser habilitado, fue decisivo para la recuperación del pijao.

En la jornada dominical, Pereira sorprendió al Junior para terminar venciéndolo 2-3. Es cierto que en apenas 23 minutos, el matecaña le metió tres goles al tiburón, pero también debemos consignar la cantidad de posibilidades que tuvo el local para llegar al menos al empate. No se pudo y ahora el miércoles el juego de vuelta se presenta como la revancha inmediata para el poderoso equipo costeño.

Bucaramanga se llevó los tres puntos de Bogotá al superar 0-1 a Millonarios luego de ocho años sin poder hacerlo.

El leopardo planificó muy bien su estadía en Bogotá. El miércoles igualó 1-1 con Santa Fe por la Copa Colombia y el domingo el botín completo frente a Millonarios por la tercera jornada de los Cuadrangulares.

Un golazo de Joider Micolta enmarca la sonora victoria del onceno santandereano.

Millonarios luchó con lo que tiene, pero no le alcanzó. Las situaciones de gol que tuvo no fueron concretadas y, en cambio, el rival no perdonó para conseguir un triunfo legítimo.

Sobra decir que las lesiones siguen torpedeando a los azules. Esta vez, abandonaron la cancha, Stiven Vega y Jhoan Hernández, aparentemente con problemas de consideración, aumentando la larga lista de bajas que afectan al equipo.

Quedan tres fechas por delante para terminar los Cuadrangulares y ningún equipo está clasificado.

La Equidad, sin puntos en el Grupo B, tiene remotas posibilidades de acceder a la Final.