Golazo de Falcao en el clásico capitalino

Falcao lleva tres goles en 2025, luego de la lesión que lo marginó del equipo, ha venido reencontrando su nivel futbolístico para comandar el ataque de Millonarios buscando retirarse de la actividad como campeón.

Para comenzar todo salió a pedir de boca a pesar del nerviosismo del veterano delantero a quien se le vio protestando las decisiones arbitrales, actitud que no es una de sus características y, por eso mismo, no deja de llamar la atención.

Gana bien Millos en la primera jornada, el próximo jueves 5 de junio, debe enfrentar a Atlético Nacional en Bogotá, en un partido que podría despejar mucho más el panorama en caso de continuar su racha victoriosa.

Santa Fe luce confundido, las variantes introducidas por el técnico, Jorge Bava, no parecen surtir efecto. El rendimiento de los jugadores no es el mejor y el equipo no lo ha podido encontrar el entrenador uruguayo.

El próximo juego será en Manizales contra Once Caldas.

Seguiremos atentos al desarrollo de la parte decisiva de la liga colombiana.

Por ahora, Millos ha comenzado con pie derecho.