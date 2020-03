Hacer los Olímpicos no tiene sentido

El aplazamiento o cancelación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 es una noticia que se está haciendo esperar innecesariamente en medio de esta pandemia que afecta al mundo y que nos ha llevado a la cancelación o postergación de los más grandes eventos de la temporada.

Fútbol, ciclismo, automovilismo, tenis, atletismo, pesas, esgrima, natación o boxeo entre otros, han cancelado sus programaciones siendo en muchos casos eventos clasificatorios a las justas.

Los juegos olímpicos no son solo la final prevista para Tokio entre el 24 de julio y el 9 de agosto… ¡NO¡ Los olímpicos ya se tendrían que estár desarrollando, tuvieron un inicio y se avanzó hasta donde se pudo, pero hoy están parados; arados en su proceso clasificatorio que es definitivo, en su proceso reglamentado y técnicamente dispuesto para que a Tokio lleguen los mejores once mil deportistas del planeta.

Hoy esto no se puede lograr, y no se puede porque el mundo está paralizado, “está sin vida”, porque las fronteras están cerradas, porque la pandemia nos ha hecho entrar en pánico, porque las medidas de gobierno y la conciencia nos han llevado a no salir de la casa; a cerrar escenarios, a cancelar todos los eventos, a pensar ante todo en no contagiarnos; hoy el mundo solo piensa en la salud, en hacer todo por alejarse del peligro de caer en el virus, de no contagiar.

No hay escenarios abiertos, los deportistas no saben para qué se deben preparar, no tienen cómo prepararse.

De los eventos aplazados y que aparecían como clasificatorios a los olímpicos poco se sabe de sus fechas futuras y menos de eventos previos para preparación pues hoy es incierto el momento en que volveremos a la normalidad. No se trata de un decreto para acabar con el coronavirus.

Es un tema de salud por el que todos tenemos que luchar sin saber cuándo se podrá lograr el final de este difícil momento. Agreguemos que el 70% de los japoneses, en una enorme encuesta, creen que los juegos se deben aplazar o suspender.

Y mientras esto pasa, el comité olímpico internacional anuncia que los juegos siguen en firme. Salida no coherente con lo que está pasando. Esta posición del COI está generando un estrés, un desgaste en todos los órdenes que además no genera la opción de una perspectiva positiva para disputar la máxima cita del mundo.

Muchos países con deportistas clasificados, si pudieran asistir, no lo lograrán. La mejor forma, y mucho otros, si las fechas se cumplen no podrán asistir. La pandemia está avanzando y en pocos países se ha logrado su control, desafortunadamente.

Ante este panorama, apuntaríamos a unos juegos en los que ganará el menos “gordo”, el que mejor haya podido mantener la forma física no competitiva, serán unos juegos, perdónenme el término, de aldea.

El comité Olímpico internacional no debiera mantenerse en esta política un tanto arrogante de insistir en una fecha imposible. Al contrario, el Comité Olímpico Internacional debió hace rato dar ejemplo, liberando a sus deportistas y anunciando nuevas fechas, bien para el fin de año o el próximo 2021.

No olvidemos que a la fecha, 145 países se han visto afectados por el virus. Unos más, otros menos, pero al final afectados.

Mientras en las naciones sus gobiernos piden quedarse en casa, apoyando las medidas para evitar que el virus avance, la decisión de realizar los juegos ejerce presión para buscar a toda costa salir a buscar métodos de preparación para procurar llegar en la mejor opción posible a la competición, cosa que por mucho que se busque ya será imposible.

Realizar los juegos en el calendario anunciado, no tienen ya ningún sentido, y como ya opinaron los japoneses, seguro que una encuesta hoy en el mundo generaría los mismos resultados negativos frente a la posible realización.

Los juegos olímpicos, como máxima cita del deporte mundial, se deben hacer en la mejor condición, el mejor ambiente y ante todo con la mejor preparación. Ni en dos o tres meses se ve un panorama claro para que esto se dé. De mi parte estoy en la orilla de los que piensan que los juegos se deben aplazar, no cancelar.