Palabras Mayores del 2 de diciembre de 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Mar, 02/12/2025 - 09:37

Hay una nueva etapa en el 'León'

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 2 de diciembre de 2025, habló con Pablo Repetto, nuevo técnico de Santa Fe.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 2 de diciembre de 2025, habló Pablo Repetto, quien será presentado como nuevo director técnico de Independiente Santa Fe. Carlos Antonio también se refirió a lo hecho por Jhon Jader Durán y Dávinson Sánchez en Turquía. Vélez analizó la situación de Richard Ríos en Benfica. Finalmente, habló de la Liga BetPlay y del empate entre Medellín y América.

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 2 de diciembre de 2025

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
