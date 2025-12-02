Hay una nueva etapa en el 'León'

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 2 de diciembre de 2025, habló Pablo Repetto, quien será presentado como nuevo director técnico de Independiente Santa Fe. Carlos Antonio también se refirió a lo hecho por Jhon Jader Durán y Dávinson Sánchez en Turquía. Vélez analizó la situación de Richard Ríos en Benfica. Finalmente, habló de la Liga BetPlay y del empate entre Medellín y América.