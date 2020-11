Independiente Santa Fe dio un paso gigante a la final

Equidad, América, Santa Fe y Junior, en ese orden, separaron su cupo a semifinales de la Liga BetPlay 2020 del fútbol colombiano.

Henry Matías Mier, con un remate de zurda que golpeó a un rival y se elevó por encima del portero David González a los 64 minutos, le brindó el triunfo a Equidad sobre Deportivo Cali para facturar el primero y único batacazo de los Cuartos de Final.



Sobre el papel el favorito era el Cali pero en la práctica careció de efectividad. Apenas pudo marcar un gol en 180 minutos y semejante concesión no la perdonó el equipo conducido por el técnico Alexis García que no es propiamente un equipo lleno de gol pero al que le bastaron dos anotaciones para “sacar” al poderoso Deportivo Cali al que no le alcanzaron sus buenas maneras futbolísticas.



El campeón reinante, América de Cali, se sobrepuso a la derrota 1-2 encajada como local y se aprovechó de Atlético Nacional, diezmado por el coronavirus, para vencerlo en Medellín 0-3 y conseguir la clasificación por un global de 2-4.



El verde antioqueño debió remendar el equipo titular con juveniles para poder hacerle frente al América que jugó con determinación y superó abiertamente a su rival en una noche brillante de Gustavo Adrián Ramos, bien secundado por Duván Vergara. Entre ambos resolvieron el partido con anotaciones a los 11, 49 y 61 minutos.



En Bogotá, Santa Fe recuperó la memoria que había perdido en el partido de ida disputado el 22 de noviembre en Pasto, cuando cometió errores groseros que no supo capitalizar el Pasto y apenas se impuso 1-0 que dejaba abierta la serie.



Y efectivamente, el 'León' bogotano en 34 minutos le pudo dar vuelta al resultado con doblete de John Velásquez a los 12 y 33 minutos.



Luego del susto del juego de ida, Santa Fe, el mejor equipo del año, resolvió la serie a su favor sin mayores afugias ante un adversario lleno de traumas porque el club no honra su esfuerzo con el pago oportuno de emolumentos salariales, algo inconcebible en un fútbol que se respete.



En el duelo de cierre de la jornada dominical, Junior le repitió la dosis al Tolima al ganarle 1-0 en el

Metropolitano de Techo a donde tuvo que jugar porque la cancha del Murillo Toro de Ibagué se está refaccionando para tenerla lista para el suramericano juvenil de febrero próximo.



Miguel Ángel Borja, de penal, a los 88 minutos marcó el único gol que clasificó al equipo tiburón que supo afrontar la altura bogotana con un juego reposado y sencillo sin exponerse a grandes esfuerzos atléticos.



En consecuencia, los semifinalistas jugarán así:



Equidad contra Santa Fe en la primera llave y la segunda será disputada por América y Junior de Barranquilla.