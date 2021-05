¿James con corona?

Se conoció la primera convocatoria del profesor Reinaldo Rueda con miras a los partidos de las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, en donde el combinado nacional se enfrentará en Lima a Perú y en Barranquilla a Argentina.

Fueron 26 los jugadores elegidos por parte del seleccionador nacional, en donde no hay muchas sorpresas o jugadores para la gran mayoría de los aficionados discutidos, pero a mí sí me sorprendió el llamado de James Rodríguez, no por sus capacidades futbolísticas, sino por el pésimo momento que vive con su club en Inglaterra.

Si bien el técnico Carlo Ancelotti lo ha tenido en cuenta para los encuentros de la Liga Premier, cuando James ha estado en condiciones de jugar, su desempeño en el terreno de juego no ha sido el que todos esperamos de él. Ha pasado intrascendente y su aporte es mínimo.

Las continuas lesiones registradas en el Everton, no le han permitido tener un rendimiento óptimo y pese a que la confianza de su entrenador nunca se ha perdido, su fútbol sí está muy distante de aquel jugador que brilló en el ya lejano Mundial de Brasil. Ayer nuevamente estuvo ausente ante el Wolves. ¿Lesión, falta de ritmo, cansado? No se sabe.

En esta ocasión voy a ir en contra de la gran mayoría, quienes piensan que siempre, James Rodríguez, es ficha puesta en una convocatoria de la selección Colombia. Esté o no en el nivel futbolístico exigido para competición oficial.

James no tiene buenos números este año con su equipo en Inglaterra. Al día de hoy disputó 13 partidos y tuvo 930 minutos reales de juego. De esos 13 encuentros solo estuvo en 3 partidos completos, es decir, los 90 minutos. El resto disputó pedazos de juego. En esos 13 partidos que estuvo con su equipo, solo logró 3 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Marcó solamente 3 goles y recibió 4 cartulinas amarillas. En conclusión, Everton ha jugado por Liga Premier este 2021, 22 partidos y James estuvo en 13 de ellos, eso equivale al 61%. Son cifras, estadísticas, que reflejan la realidad. Para algunos no es una justificación, pero es evidente el año irregular de James.

En nuestros programas de RCN y Antena 2, siempre he estado y estoy en contra de su convocatoria. Creo que la selección no puede ser para la recuperación futbolística de un jugador. Es claro que James, ya superado de sus inconvenientes físicos, no ha podido levantar su fútbol. Lo que he observado de él en la Liga Premier me aleja de la gran mayoría, quienes sin duda piensan que con Colombia, James es diferente. Siendo así, esta afirmación tiene su discusión, ya que lo más reciente de James con la tricolor en las eliminatorias fue deficiente y desde hace muchos partidos su comportamiento dentro de la cancha me ha generado dudas.

James siempre ha estado protegido por los entrenadores de la selección y pues ahora con Rueda no podía ser diferente, aunque siendo sincero, pensé que no iba a estar en la lista. El compromiso que se viene es muy delicado, sobre todo por la situación que tiene Colombia en la tabla de posiciones.

Recuerdo que en la anterior administración de la selección Colombia, el técnico portugués Carlos Queiroz lo llamó y en esa oportunidad no estaba en su mejor nivel. Incluso hubo un acuerdo para no ser convocado porque James quería ganarse un puesto en el Real Madrid. Eso pasó y ya en competencia no demostró lo que de él se esperaba. Con José Pékerman ocurrió algo parecido, cuando lo llamó pese a que estaba lesionado, hizo un viaje largo hasta Asunción y al final tuvo que regresar nuevamente a Madrid, situación que en ese momento no fue bien vista por Zinedine Zidane.

James siempre ha estado arropado; claro, su historia le ha avalado para que los técnicos lo tengan como ficha puesta, pero la verdad desde hace mucho tiempo su nivel no es el mejor y se la ha pasado más en el departamento médico de su club que en los campos de juego.

Ojalá me equivoque y James Rodríguez la rompa en estos dos duelos vitales ante peruanos y argentinos. Colombia necesita al James del Mundial de Brasil y del primer año con el Real Madrid, ese es muy útil. Y seguro que si hace las cosas de esa manera será de gran ayuda para lo que Reinaldo Rueda quiere con Colombia: enderezar el camino.

¿Y por qué solo hablo de James, y no de otros convocados por Rueda? . Pues muy sencillo, por la cercanía con el pueblo colombiano; por su imagen y por todo lo que ha hecho cuando su fútbol se lo ha permitido. El nombre de James es vendedor y donde ha estado ha tenido muy buena aceptación. Lo que ha realizado en su ya dilata carrera futbolística no se lo han regalado, pero el hoy, de acuerdo a lo que le he observado, no da para ser tenido en cuenta. Es mi opinión.