James, ¿el rey de la corona?

Faltan pocos días para conocerse la convocatoria de la Selección Colombia con miras a los partidos de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, y el técnico Carlos Queiroz ya realizó una importante gira por territorio europeo, donde conoció la actualidad de los jugadores que podrían ser tenidos en cuenta para los duelos ante Venezuela y Chile.

Por eso el sonajero está agitado y con él vino una supuesta petición que habría realizado James Rodríguez al entrenador portugués: si no iba a ser titular, era mejor que no lo tuviera en cuenta para los dos primeros episodios premundialistas del mes de marzo.

Pues bien, la situación es compleja. Desde mi orilla no veo, en estos momentos, ningún jugador colombiano que pueda exigir titularidad al entrenador Carlos Queiroz; además, el sólo hecho de insinuarlo, es un irrespeto con la autoridad del entrenador.

No puede ser que James Rodríguez pretenda ser llamado a la Selección y de paso exigir titularidad, puesto que él, más que nadie, debe saber que su actual momento futbolístico no es el mejor. Con el Real Madrid pasó a ser un eterno emergente y en el equipo de Champions ni siquiera fue tenido en cuenta para afrontar el duelo de octavos de final ante el Manchester City.

James vive uno de sus peores momentos en el Real Madrid. Muy poco juega y cuando tiene la oportunidad de hacerlo por unos cuantos minutos, su producción va a la baja y su trasegar en el campo de juego es intrascendente.

El James Rodríguez que brilló con lujo de detalles en el Mundial de Brasil, está muy lejano. Sus constantes lesiones y bajones en su fútbol, han hecho que el técnico Zinedine Zidane lo aparte del equipo titular y lo relegue en un 95% al banco de emergentes. Incluso ni ha contado con él para ingresar en las segundas partes.

No puede intentar Rodríguez que el entrenador Carlos Queiroz le respete la titularidad en la selección Colombia por la historia y por lo mucho que le entregó al combinado nacional, situación que no desconozco y que por el contrario elogio. Pero es que su actual momento con el Real Madrid no es el mejor; se le nota lento y distante en su condición; no se ha recuperado plenamente de sus constantes lesiones y eso le ha minado sus capacidades.

Por eso no es pieza clave para el entrenador madridista. El banco es más que justo para el otrora 10 del onceno ‘Merengue’.

El mediocampista cucuteño debe ser realista y reconocer que por uno u otro motivo no puede (ni debe) exigir titularidad al seleccionador Carlos Queiroz. Si lo hizo es un irrespeto con todo el grupo, si no lo hizo es más que normal.

Ahora, ¿qué debería hacer Queiroz en caso de que la versión sea cierta? A mi parecer debe convocarlo y darle el puesto que se merece en estos momentos, la suplencia. El propio entrenador lo debe tener bien estudiado y muy seguramente que durante su recorrido por Europa se dio cuenta que James no anda en plenitud. Si la versión periodística no es cierta, pues Carlos Queiroz no lo debe convocar. A una concentración deben acudir los que mejor estén en el momento y no aparecer designaciones por historia. Y mucho menos por el simple hecho de llamarse James Rodríguez.

Lo de James Rodríguez debe estudiarse bien y con mucho sigilo para no romper el entorno del grupo. Muchos dicen que si es convocado y va al banco, puede generar un mal ambiente, pero ahí es donde debe entrar la mano dura del portugués, quien en alguna oportunidad sentó a David Beckham, Raúl y al propio Zidane en el Real Madrid. Sus peticiones no deben ni siquiera ser escuchadas.

Algo pasa en el mundo extradeportivo del jugador, ya que no es de ahora sino de hace muchos meses que el radar del fútbol no gira a su alrededor.

James Rodríguez es muy buen jugador de fútbol, pero hoy en día no debe acudir a la convocatoria de la Selección Colombia, eso sería un mal ejemplo para otros jugadores que viven distinta situación. A la Selección Colombia deben venir los que mejores estén, nada más.