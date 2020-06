James… ni de quinta

Se reanudó la liga española de fútbol y las expectativas sobre lo que podría ser el desempeño del jugador colombiano James Rodríguez con su equipo, quedaron a la vereda del camino. El cucuteño no tuvo la oportunidad de estar en la cancha durante los encuentros del Real Madrid ante el modesto Eibar (3-1 ) y ante el Valencia (3-0).

Existía la esperanza que por la inactividad, debido a la pandemia del coronavirus, alguna opción podría tener James en el equipo de Zinedine Zidane, pero al parecer la situación no cambió; por el contrario, creo que empeoró, ya que la opción de no ser alternativa en uno de los siete cambios durante los dos encuentros (donde se albergaba que uno de esos sería el colombiano), significa que definitivamente no está en los planes del técnico para lo que resta de la temporada.

Vea también: Real Madrid, otra vez sin James, goleó a Valencia en el estadio Alfredo Di Stéfano

Es lamentable que un jugador de las condiciones del ‘10’ de la selección Colombia no tenga cabida dentro del club madridista. Sus deseos de estar en el Real Madrid se van diluyendo con el paso de las semanas.

Ni siquiera estos tres meses fueron suficientes para que el francés, por lo menos, le diera la oportunidad de estar en el campo unos minutos: rivales y juegos definidos eran la mejor opción de mirar cómo estaba su parte física y futbolística, pero nada; lo borró y a James le tocó nuevamente ver los partido desde la tribuna.

Durante estos meses mucho se habló sobre el futuro deportivo de James Rodríguez y como siempre, varios rumores se conocieron en cuanto a un posible cambio de equipo. Pero hasta la fecha, nada concreto y como se dice el argot popular, dejó de ser puro humo. Rodríguez no se fue y sigue en el club ‘Merengue’.

¿Bajo qué circunstancias James Rodríguez permanece en las filas del Real Madrid? Sin duda que es una respuesta muy difícil de conocer, ya que no hay declaraciones de ninguna de las partes.

La situación cada día empeora más y su falta de competencia sin duda que debe preocupar a propios y extraños, ya que los pocos minutos que ha tenido en los últimos meses hace que su producción se vea mermada y que el poder reflotar en otra liga sea más complicado, por la nula actividad en un terreno de juego.

Le puede interesar: Otra desilusión para James: Zidane de nuevo le da la espalda en Real Madrid

James Rodríguez apenas ha estado con su equipo Real Madrid en 13 partidos durante esta temporada, menos del 20%. Son escasos los duelos en donde ha estado durante los 90 minutos de juego y si vamos más allá, en cuanto a su poca oportunidad en el equipo de Zidane, hay que mencionar que su más reciente compromiso lo disputó el pasado mes de octubre. Son ocho meses en los cuales James no ha pisado un terreno de juego.

Las lesiones y su mal desempeño cuando fue alineado por el técnico galo, han sido sus principales enemigos para no poder ganarse un cupo en el once titular del Real Madrid. Es válido agregar a lo anterior que el propio jugador con sus desatenciones, ha colaborado para que su presente no sea el más halagador.

Lo más sorprendente es que siempre llegan muy buenas noticias sobre el desempeño de James Rodríguez durante los entrenamientos del Real Madrid; golazos y grandes jugadas, siempre están reseñadas por los principales diarios españoles. ¿Entonces por qué no es tenido en cuenta ni siquiera para ser el quinto cambio de su equipo?

El técnico Zinedine Zidane respondió recientemente sobre James: "Los jugadores son todos importantes. Al final siempre pasa lo mismo. Voy a contar con todos. Tenemos ahora varios partidos y la Champions, voy a necesitar a todos mis jugadores". ¿Esto indica que lo tiene pero no lo quiere? Pareciera que es así. No hay otra respuesta a lo que sucede con James Rodríguez y su segunda versión en el conjunto madridista. Su regreso no fue bien acogido y eso Zidane, lo ha hecho saber a la hora de escoger a sus fichas para cada uno de los partidos.

Remar contra la corriente es muy complicado y es el propio jugador quien debe, de una vez por todas, entender que con Zidane no va a tener ni la más mínima opción de ser tenido en cuenta para el plantel titular del Real Madrid.

No es hora de hablar de culpables, pero sí de replantear lo que debe ser su futuro y entender que no es en este Real Madrid. Si son verdaderas las posibilidades de salir, pues hay que escucharlas y hacérselo saber a Florentino Pérez, quien siempre lo ha protegido y lo ha tenido en un buen concepto.

Llegó la hora de cambiar y de hacer una limpieza mental. El equivocarse es de humanos y si el propio James reconoce que no ha hecho bien las cosas en los últimos años, le va a servir para diseñar un mejor futuro, de lo contrario va a terminar como ha ocurrido en los más recientes meses, relegado al banco como un jugador de quinta.