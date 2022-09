James Rodríguez ya no tiene pretendientes

En las recientes horas James Rodríguez concedió unas declaraciones al periodista Edú Aguirre, miembro del reconocido programa español El Chiringuito. James respondió un menú amplio de preguntas, pero lo que más llamó la atención fue que, literalmente, “se ofreció al Valencia de España”. Incluso llegó a decir que rebajaría su salario con tal de jugar en este equipo español.

Esta afirmación de James es producto de su desaforado deseo de abandonar su club Al Rayaan y el poco apreciado fútbol de Catar, a donde llegó después de salir del Everton, buscando menos exigencia deportiva pero sin desmedro de la parte económica.

Llegar al balompié catarí era, en teoría, tomar un segundo aire, reacondicionarse física y futbolísticamente para retomar una forma más competitiva y, de esta manera, generar una cotización más elevada y entrar de nuevo en la vitrina, para tratar de seducir a clubes de mayor envergadura en Europa.

Pero, desde la idea inicial hasta ahora, la situación no prosperó; porque James, goleador con la selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014, infortunadamente no ha brillado futbolísticamente y se la ha pasado más tiempo recuperándose de diversas lesiones que, parece ser, son su día a día, situación que no le permite alzar el vuelo y llegar a un realce notable y estable de su juego.

Con tanta inactividad, por las recurrentes lesiones, se le ve más activo en las redes sociales que en las canchas. Interactuar con sus millones de seguidores en Twitch y otras cuentas personales, parece ser, son su desfogue y su nuevo estilo de vida. Y ya no se esmera en recuperar el tono muscular y sus habilidades que lo catapultaron a la fama en el balompié orbital.

Con todo ese oscuro precedente descrito, y conociéndose que ya no desea permanecer más en su actual club, el futbolista cucuteño se ve precisado a “coquetearle” en público y sin ningún pudor al Valencia para tratar de escapar de su actual equipo, con el cual tiene contrato hasta 2023.

Cómo cambian los tiempos: otrora a James le sobraban los pretendientes, en la actualidad son inexistentes .