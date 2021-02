James, ¿se desvaloriza aún más?

Las paras que sufrió en el Real Madrid y en el Bayer; la edad y ahora las lesiones. Así se abre un nuevo capítulo sobre el jugador James Rodríguez, quien nuevamente salió lesionado en el juego que su equipo Everton disputó ante el Fulham por la Liga Premier, y que lo tiene en duda para disputar el partido de esta semana ante el Manchester City.

Pero que juegue o no esta semana, creo que no es el aspecto más importante sobre la situación del futbolista cucuteño. Lo más relevante es saber por qué está incurriendo en tantas lesiones seguidas que no le han permitido desarrollar todas sus capacidades futbolísticas.

La temporada de James sin duda que no ha sido la mejor, ya que se ha perdido por diferentes circunstancias ocho partidos con su equipo, lo que no le han permitido tener la continuidad esperada por él y por su entrenador Carlo Ancelotti, quien siempre lo ha respaldado y no lo ha desamparado en los difíciles momentos.



Le puede interesar: [Video] Se prenden las alarmas en Colombia y Everton por la posible lesión de James

El jugador definitivamente pasa por uno de sus peores momentos en su carrera deportiva, en la cual ha acumulado cerca de 30 lesiones, lo que hace dudar si en algún momento va a recuperar el nivel que le observamos en el ya lejano Mundial de Brasil 2014.

Las lesiones y algunos comportamientos que no le han ayudado, han sido los principales enemigos para que James vuelva a demostrar por qué Real Madrid lo contrató hace casi siete años. Problemas en sus tobillos, en el gemelo, desgarros musculares, fracturas, roturas, molestias en el sóleo, inconvenientes en su espalda, una conmoción cerebral y hasta dificultades en sus rodillas, han sido las afectaciones por las cuales ha tenido que pasar el jugador de la Selección Colombia.

Y la incertidumbre no solo es para su club sino también para el técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, quien muy seguramente tiene una gran confianza y esperanza en lo que James le puede brindar en los próximos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

Pero en estas circunstancias, y por su pobre nivel futbolístico, será muy complicado que Rueda lo pueda por lo menos convocar, ya que la exigencia que tiene Colombia es la máxima, teniendo en cuenta los dos traspiés del año anterior que generaron la salida de Carlos Queiroz del combinado nacional. Brasil y Paraguay serán los dos juegos del mes de marzo y por el presente de James Rodríguez no es muy claro lo que él le pueda entregar al país para una eventual recuperación en las eliminatorias mundialistas.



Vea también: Maturana, gústenos o no, es una leyenda... ¡Los números de James en baja!

Un gran y arduo trabajo tendrán que hacer los médicos del Everton en conjunto con los de Colombia para tener en plenas facultades futboleras a James y para que pueda tener una recuperación óptima con miras a los próximos eventos que tiene que desarrollar con su club y lógico, con el cuadro cafetero.

Pero si analizamos el presente del jugador nortesantandereano, la verdad no se vislumbra un futuro halagador. Debería el propio James tomar la iniciativa y hacerse ver de especialistas, para determinar los verdaderos motivos por los cuales se está lesionando tanto. Sin duda que la situación está malogrando lo que resta de su carrera deportiva. No es normal que tenga muchas lesiones y que recaiga en ellas en tan poco tiempo.

Ojalá pueda recuperarse y en pocas semanas levantar su nivel, de lo contrario no veo factible ni viable una convocatoria, ya que poco o nada le podría entregar en estas circunstancias al objetivo que tiene planteado Rueda para lo que se avecina en pocas semanas.