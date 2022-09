Juan Cruz Real no dio la talla como técnico de Junior

Juan Cruz Real cesó como director técnico de Junior, dejando señales de decisiones equivocadas en cuanto a la elección de sus oncenos y a la interpretación de lectura de partidos. El entrenador argentino, de 45 años de edad, apenas estuvo al mando siete meses y no pudo consolidar su idea de juego a pesar de disponer de una plantilla de primer nivel, quizás la más costosa del fútbol colombiano.

Su propuesta de presión alta no resultó, como tampoco la intensidad en ataque fue la más efectiva y convincente. Sus deseos no fueron aplicados en la cancha de forma continua y contundente por parte de los jugadores. Apenas se pudieron observar algunos atisbos pero sin la consolidación de su propuesta.

Quiso imprimirle velocidad al despliegue con la pelota a su onceno, pero no armonizó con la pausa y manejo de ritmos esa velocidad que, finalmente, se convertía en precipitud e imprecisiones en el campo rival.

Las pocas variantes en el tercio final de la cancha y el juego anunciado y sin sorpresas, le permitía a los rivales dominarlo desde los controles en marca en la geografía propia y cercanas al arquero. El pensante, para organizar las acciones ofensivas, pocas veces aparecía, como tampoco la media distancia o las sociedades progresivas; mucho menos las gambetas para desequilibrar.

La constante del equipo era: velocidad atropellada por las bandas y cruces de balones al área, un juego previsible y de fácil referencia y neutralización. La monotonía se sacudía cuando aparecía algún gesto de inspiración personal que salvaba la papeleta.

A lo anterior se le suma que en los momentos cruciales el equipo no respondió. Todavía los hinchas Rojiblancos y del fútbol en general no olvidan la vergonzosa derrota 4-0 a manos de Unión de Santa Fe, en el estadio Metropolitano, que significó la eliminación de la Copa Sudamericana. Y la caída,1-2, también como local, frente al Once Caldas, en la celebración de los 98 años de historia de la divisa barranquillera. Todo un fiasco.

Juan Cruz Real se fue dejando al club barranquillero fuera del grupo de los clasificados en la Liga, además en desventaja frente al Unión Magdalena, tras perder 1-0 en Barranquilla en el partido de ida de la semifinal de la Copa Betplay.