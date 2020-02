La “agonía” de los hinchas de Atlético Nacional

No puedo saber, ya que adivino no soy, si Atlético Nacional va a ganar la Liga colombiana, la Copa o la Sudamericana, eso se sabrá cuando los torneos culminen. Lo que sí tengo muy claro es que la mayoría de hinchas del cuadro ‘Verdolaga’ van a sufrir mucho durante el presente año, ya que su equipo obtiene resultados pero los padece demasiado. Tómese como ejemplo Pereira y Equidad.

El equipo orientado por Juan Carlos Osorio le sigue apuntando a sus famosas rotaciones y con el gran plantel que las directivas le armaron, la verdad que por ahora está en deuda en cuanto a su comportamiento futbolístico.

Los seguidores siguen esperando que su equipo tenga un mejor modo de jugar; quedaron mal enseñados con lo visto hace años en la era triunfadora de Reinaldo Rueda. Algunos tenían la esperanza que con el retorno a la institución de Osorio, las cosas cambiarían, pero con el paso de los partidos aun no han logrado convencerse de que eso pueda ser así. Por lo menos en el 2019 los resultados no fueron buenos y Atlético Nacional, un equipo grande en Colombia, tuvo que ver las finales desde la tribuna, ya que fueron eliminados y se quedaron por fuera de la opción de disputar la Copa Libertadores de América en la presente temporada. Fueron dos los fracasos del entrenador risaraldense al final de la anterior temporada.

Este año las cosas siguen igual y sus dos victorias en el torneo local han sido complicadas: contra el Pereira un primer tiempo enredado y al final un 2-0 a su favor; y contra Equidad todo el país observó lo que sucedió en el gramado de la 57. El tercer episodio no pudo ser más amargo: una fuerte derrota en casa, en el propio Atanasio Girardot contra Jaguares. Cabe la pena mencionar que el encopetado Nacional dirigido por Osorio se ha enfrentado a tres rivales de menor peso económico y deportivo, eso debería generar más preocupación, no solo en los seguidores del onceno antioqueño, sino también en el cuerpo técnico.

Yo no voy a discutir si Osorio es buen o mal técnico, pero me parece que va siendo hora que ponga a jugar un poco mejor a Nacional. Él ha manifestado que falta más tiempo para consolidar su idea, ¿pero después de casi siete meses de trabajo al frente del onceno ‘Verdolaga’ no era hora de que mostrara algo distinto y que no terminara ganando los partidos de la manera tan apretada como ha ocurrido en este 2020?

Sus rotaciones siguen siendo muy cuestionadas y algunos jugadores han mostrado su inconformismo con la forma de alinearlos durante los juegos del torneo local. Este comportamiento le ha causado muchos problemas años atrás en donde ha estado como entrenador, como en México y las pocas semanas que estuvo al frente de Paraguay.

Hay que sumarle además a todo lo anterior que dos jugadores de la institución, Juan Pablo Ramírez y Neider Moreno, le pidieron a la dirigencia del club que no quieren continuar en la plantilla por el método de rotación constante del técnico Osorio y que desean ir a otro equipo donde puedan tener más posibilidades de jugar.

La verdad sí espero un mejor comportamiento y producción dentro del campo de juego de este Nacional, que sin duda se reforzó muy bien y con jugadores que pueden dar mejores cosas que las observadas hasta el momento.

La afición cree en el equipo. La muestra fue la gran taquilla que pudimos observar ante Jaguares: 30 mil espectadores estuvieron acompañando a su club. En cuanto a los abonados fueron lo que primero apoyaron a su institución, casi llegaron a los 20 mil, eso significa el gran respaldo que hay para el plantel.

Ojalá las cosas mejoren en la parte de espectáculo, y que a medida que transcurra la liga local Osorio pueda dar un “mejor sabor de boca”, que se gane sin tantas afugías y reencontrándose con el fútbol, que por lo general está atado a la historia de Nacional.