La industria del ciclismo

A propósito de la iniciativa nacida en nuestro programa Centro Deportivo de Antena 2 sobre la necesidad de evaluar y conocer lo que es la industria del deporte en Colombia, han surgido inquietudes, opiniones y al día de hoy, más preguntas que respuestas que nos llevan a identificar el inmenso vacío que existe en esta materia en el país en cuanto a medición, cifras estadísticas, impacto económico, etc.

La gran pregunta para resolver es la manera como en Colombia, al igual que en otros países, el deporte se entiende como un componente fundamental en todos los aspectos de nuestra sociedad, incluyendo la forma como esta industria hace parte de la economía del país, para no hablar de cómo influye en lo social, analizando no solamente el deporte de alto rendimiento sino aplicando en toda su extensión la palabra deporte a todos los niveles de una sociedad y su desarrollo.

Vea también: INEOS confirmó a Egan Bernal para la tercera etapa del Tour de Francia virtual



Se trata de una industria gigante y poderosa cuyo conocimiento y retraso en las mediciones en Colombia lleva varios años y medirla o “cronometrarla” no es cuestión de unos pocos, ni de unos cuantos días o semanas. Tal vez de un par de años para hacerlo bien.

Se me ocurre que una de esas herramientas para tratar de iniciar el camino sería la de hacer un censo total por cada disciplina deportiva y pongo como ejemplo el ciclismo que, paradójicamente, no solo es el más importante del país, sino uno de los más practicados, pero el conocimiento estadístico que tenemos de él en cuanto a sus cifras económicas no corresponde con lo que significa para nuestro país.

Para iniciar, comenzando en orden, sería bueno preguntarse cuántos practicantes tiene el ciclismo en Colombia a todos los niveles, desde la niñez y juventud, madurez y edades mayores, hombres y mujeres. Esto para determinar cuál es el número de bicicletas que ruedan por el país y por ende determinar cuántos uniformes, componentes y accesorios se consumen y necesitan para millones de usuarios y practicantes cada año.

Esto conecta automáticamente con la cantidad (desconocida) del número de almacenes, tiendas, talleres, fábricas de ropa, importaciones (casi todo) y exportaciones (ropa, principalmente).

Y hablando del deporte del ciclismo, como deporte de alto rendimiento, las preguntas –muchas sin respuestas- nos llevan a indagar por la cantidad de ciclistas que compiten, la cantidad y costos de equipos y patrocinadores, los salarios, la cantidad y calidad de pruebas y sus organizadores, la inversión publicitaria, más el número de operarios, etc.

Le puede interesar: Iván Sosa elige entre el Giro de Italia y la Vuelta a España para este año

Tengo la absoluta certeza de que nadie está hoy en condiciones de presentar cifras concretas en ninguno de los aspectos anteriormente relacionados con el ciclismo como componente de la industria del deporte y seguramente así se cuentan las demás actividades deportivas que se practican en calles, parques, coliseos, estadios, gimnasios, polideportivos, pistas y canchas que tenemos en Colombia.

Sin embargo, aún nos encontramos ante la enorme dificultad que significa encontrar el camino para lograr ese objetivo, lo que implica definir un procedimiento, mecanismo , entidad, comisión u oficina que permita –sabiendo que es una cuestión de meses y hasta de un par de años- , llegar a un punto en donde el acopio de información sea tan preciso y veraz que de verdad permita establecer esas cifras tan vitales y necesarias en el desarrollo y economía de una país, como ya está demostrado en muchos países de Europa y algunos de nuestro continente pero que, lamentablemente, hay que reconocer y aceptar nuestro atraso en este aspecto.

Así las cosas, la loable iniciativa de CENTRO DEPORTIVO de Antena 2 en cuanto a establecer esta realidad, tiene un duro camino para el cual ya se han establecido contactos al más alto nivel con políticos, gobernantes, ministros, dirigentes, industriales, estadígrafos, académicos, todos los cuales han coincidido en la necesidad de iniciar, sabiendo que nunca es tarde la búsqueda del camino que nos conduzca a encontrar la VERDAD DEL DEPORTE COLOMBIANO COMO INDUSTRIA.