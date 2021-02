LA RADIO Y El CICLISMO

El sábado anterior se celebró el Día Mundial de la Radio y me es imposible no celebrar el privilegio de pertenecer a este maravilloso mundo de la magia radial desde hace muchos años, reconociendo la labor cumplida por la radio en la historia del CICLISMO.

La historia señala como invento, la radio desde1985 (Nicola Tela) aunque la patente fuera presentada por el italiano Guillermo Marconi en 1904, lo que le valió el Premio Nobel. Y no sobra recordar que, en Colombia, la “locura de la RADIO” apareció en la década del 1920-30, con la primera transmisión en 1924, y cinco años después se escucha la HJN como primera emisora del país en tanto que es partir de 1940 cuando aparece la Radio Nacional, además de la autorización del gobierno para crear emisoras privadas.

Para fortuna del ciclismo, una de esas emisoras privadas resultó ser NUEVA GRANADA (Posteriormente RCN) con sede en Bogotá que para la época en la que se corrió la PRIMERA VUELTA A COLOMBIA (1951), contaba con el locutor deportivo Carlos Arturo Rueda quien por entonces ya hacía transmisiones desde El Campín, motivo suficiente para que los organizadores de la Vuelta buscaran a Rueda y a los dueños de la emisora para proponerles una auténtica aventura: Transmitir la Primera Vuelta a Colombia en Bicicleta.

Y Desde entonces, radio y ciclismo son sinónimos pues gracias a los dos, fue posible conocer nuestro país en toda su dimensión geográfica, topográfica, social y se vivieron alegrías, tristezas, dramas, necesidades y logros, folclor, gastronomía, costumbres, similitudes y diferencias en un país cuya identidad aún hoy terminamos por definir.

Han sido 70 años de historia conjunta, con la radio encargada de crear y engrandecer inicialmente auténticos héroes regionales que pasarían a serlo para Colombia y el mundo, transmitiendo eventos que le permitieron también progresar vertiginosamente en el campo tecnológico y artístico, gracias a lo cual hoy retumban todavía los slogans, jingles, mensajes comerciales y relatos de fantásticas voces en RCN, que relataron y aún narran miles de aventuras en las pistas y carreteras del país y del mundo.

Muchas veces me han preguntado ¿Qué habría sido del ciclismo colombiano sin la radio? Y siempre he respondido que seguramente habría sobrevivido pero no con la fortaleza que alcanzó desde su propio nacimiento en 1951 y que aún hoy mantiene son dejar de reconocer el apoyo de la prensa escrita y la Televisión que llegó al país en 1953, así el internet y sus redes sociales en las últimas dos décadas.

A RCN en particular desde 1951 hasta la fecha y sin interrupciones, el ciclismo debe su fabuloso crecimiento y progresión, gracias a la transmisión de eventos nacionales e internacionales además de crear y promover otros como el Clásico RCN desde 1961 hasta hoy, enalteciendo al ciclismo colombiano con fabulosas e inolvidables transmisiones de momentos históricos en los cuales está encerrada toda su historia.

El Campeonato Mundial de Cochise Rodríguez en 1971, El Tour del Avenir de 1980 con el triunfo de Alfonso Flórez, la primera participación en el Tour de Francia 1983, la primera victoria de un colombiano en la Vuelta a España 1987 con Luis Herrera, el inolvidable Dauphiné Liberé con Martin Ramírez en 1984, la primera victoria de un colombiano (Nairo Quintana ) en el Giro de Italia 2014, la máxima alegría y satisfacción del deporte y el ciclismo colombiano con la gran victoria en el TOUR DE FRANCIA 2019 con Egan Bernal y las medallas olímpicas de Mariana Pajón, Rigoberto Urán, María Luisa Calle y cientos de historias más, significan el mas preciado de los trofeos y motivo de orgullo para RCN y la radio que le ha permitido a millones de seres en Colombia vivir y vibrar con las hazañas de sus hombres y sus mujeres, contadas como historias fantásticas a través de sus micrófonos por voces encantadoras y privilegiadas, capaces de despertar los mejores sentimientos de quienes han encontrado y siguen encontrando en el receptor del más humilde y poderoso de los hogares una de las mas perfectas herramientas de la humanidad para comunicarse : LA RADIO