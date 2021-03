Las verdades de Cardona... y para el segundo torneo habría descenso directo... ¡Peligro!

Carlos Antonio Vélez en su audiocolumna ‘Palabras Mayores’ del 26 de marzo de 2021 recordó la no convocatoria de Edwin Cardona para el Mundial de Rusia 2018, luego de las últimas declaraciones del futbolista donde aseguró que sintió mucho dolor por el no llamado. Asimismo, se refirió a las declaraciones de Lucas Jaramillo, representante de Cardona, tras el no llamado del jugador.

Por otro lado, habló del nuevo planteamiento de la Dimayor para que la Liga Betplay II tenga descenso directo por este año.