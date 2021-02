Liga femenina colombiana, en retroceso

Las jugadoras colombianas nuevamente están siendo irrespetadas por la dirigencia del fútbol, que no agiliza y gestiona como debe ser, la organización de una liga decente. Apenas lo harán a mitad de año y por unos cuantos meses.

Muchos inconvenientes se han registrado desde hace varios años con la realización de una liga femenina de fútbol en Colombia seria y de categoría. El principal escollo, y como para no creer, es la propia dirigencia que no lo ve con buenos ojos y como un negocio y por eso no hacen el esfuerzo suficiente para que se dispute un torneo que valga la pena.

Vea también: Dimayor tras nueva polémica con la liga femenina: "Puede que no guste, pero esa es la realidad"

La FIFA en un comienzo había decidido que era obligatorio la realización de una liga femenina en los países y al parecer esta idea se esfumó con la llegada de la pandemia. Lo anterior no colaboró en cierta medida para que los directivos en Colombia le perdieran motivación y simplemente decidieran competir por cumplir.

No tiene sentido que una actividad seria dure apenas dos meses y el resto del año no haya otro evento para las jugadoras colombianas. Dice Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, que ha tocado todas las puertas para conseguir un patrocinio, pero que éstas se han cerrado y negado y por eso la imposibilidad de organizar una liga por más tiempo. El dirigente había asegurado que se iba a disputar una "liga digna", pero sin duda que esto no sucederá por lo menos hasta el momento.

Varias jugadoras mostraron su inconformismo por esta absurda medida y por la falta de apoyo de la Dimayor para realizar un torneo serio y que les permita competir decorosamente durante más tiempo. En sus redes sociales una de las más destacadas y que milita en el Sevilla de España Isabella Echeverry dijo: “Volvemos a la excusa de siempre, la Copa Libertadores. Es preocupante que cada año retrocedamos más. No hay compromiso, ni garantías, ni tiempos para la mujer en el fútbol colombiano. #Indignante”.

Le puede interesar: "Dura más el torneo del colegio que la liga femenina": fuerte crítica contra la Dimayor

En la primera liga femenina del país, en 2017, participaron 18 equipos y el torneo duró cuatro meses. Al año siguiente, participaron 23 clubes y tuvo 3 meses y medio de duración. En el 2019 tomaron parte 20 equipos y duró la liga 2 meses y medio. El año pasado participaron 13 equipos durante dos meses y este año la situación será igual. Es decir, en vez de mejorar, la liga femenina en Colombia está empeorando y diría yo, con tendencia a desaparecer.

Solo existe una opción para sacar del atolladero al fútbol femenino y la expresé en Controversia de Antena 2: que la Federación Colombiana de Fútbol apoye y patrocine la realización de una liga decente, de lo contrario y de acuerdo a lo establecido por la Dimayor, las jugadoras solo tendrán actividad en este 2021 por dos meses.

¡Situación muy lamentable!