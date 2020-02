“Lujos” y fracasos

En Colombia nos hemos dado unos “lujos” de ricos, pues no de otra manera podemos llamar a la construcción de pistas de atletismo como las del Pascual Guerrero en Cali y la del Metropolitano de Barranquilla, que finalmente han servido para decorar estos estadios del fútbol y nunca para la práctica y desarrollo de este deporte.

La del Metropolitano ni siquiera se ha inaugurado después de más de 5 años de construida, mientras que la de Cali solo sirvió para el Mundial del 2015 y pare de contar.

En ‘Curramba’, luego de invertir, perdón gastar o derrochar más de 5.000 millones en su pista del Metropolitano, se dieron cuenta del error y construyeron un lindo estadio para tapar ese fracaso.

Hemos derrochado construyendo pistas mediocres o malas como las del estadio de atletismo de Armenia, puesto en marcha para los Juegos Bolivarianos de 2005, la del estadio de atletismo de Cartagena, (Juegos Centro Americanos de 2006), la de Cúcuta para los Juegos Nacionales, entre otras. Y más atrás, en los años 80, pistas como las del Salitre en Bogotá.

Estos escenarios han sido fracasos totales. De poca calidad, con poca durabilidad y naturalmente con poca, muy poca o ninguna utilización.

Muy recientemente se ha dado al servicio la pista del Palo Grande en Manizales y por estos días se anuncia la construcción de la pista del Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

Allí ya tuvimos pista, incluso para los Juegos Nacionales de 1974, su sintético en regupol, el segundo en ser construido en el país después de Cali 1971, era fantástico, eran otros tiempos…

Construir pistas en estadios de fútbol se convierte en todo un fracaso, las experiencias así lo demuestran.

1. La práctica cotidiana se ve supeditada a que el equipo sede de la ciudad autorice dependiendo de sus jornadas de entrenamiento o compromisos de calendario competitivo. Con razón.

2. Utilizar el escenario para campeonatos se hace imposible por razones lógicas como que dependen nuevamente del calendario del equipo, las pruebas de lanzamiento (martillo, bala, disco o jabalina) no se pueden realizar por el impacto dañino que generan sobre la grama y el drenaje.

3. Los saltos largo o triple tampoco, pues estos requieren de zonas especiales construidas que no están en los estadios de fútbol ni hay el espacio para estos y no se pueden construir parcialmente o temporalmente.

4. Lo anterior conlleva a que las pruebas de pista y campo tanto en lo competitivo como para el entrenamiento se deban hacer en escenarios diferentes. Y eso no es ni lo práctico ni fundamental.

Por estas y otras situaciones, construir una pista no es lo ideal. Lo ideal y, mucho más en una ciudad como Pereira, es construir un estadio de atletismo.

Si usted tiene estadio de atletismo, luego construya pistas si quiere; puede y tiene la plata en cada zona o localidad de la ciudad para la promoción del atletismo recreativo, familiar.

Y si de esto último se trata, construyan la pista, pero no en el estadio de fútbol. El Hernán Ramírez como el Palo Grande no necesitan ornamentación, y menos tan costosa. Ya se cometió el error en Manizales, por favor no lo cometan en Pereira.

Ese sería el orden de los factores si de promover el atletismo de alto rendimiento se trata, si procurar ser sede eventos de importancia se quiere.

Pereira y esta región del Eje Cafetero se merecen eventos como los Suramericanos, Iberoamericanos, entre otros.

El ejemplo de Ibagué bien vale la pena ser tenido en cuenta: construyeron un práctico estadio de atletismo a costos moderados.