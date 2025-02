Medellín, un equipo serio en busca de ser candidato tras golpear a Millonarios

Los Chaverra fueron protagonistas en la victoria del Poderoso, Deportivo Independiente Medellín, 0-1 ante Millonarios en El Campín. Leyser, esta vez actuó de central por derecha, es chocoano de Quibdó. Francisco, mediocampista por afuera, caleño.

El único gol del partido lo hizo Leyser al ejecutar un penal como él sabe hacerlo. Trote corto, salto delante de la pelota y remate preciso con palanca derecha.

Francisco sabe jugar, tiene buena técnica, es exhibicionista y le encanta provocar a los rivales. Cuando su equipo está montado en el partido saca a relucir sus deseos de burlarse del rival. Se para encima del balón, acción propia de los peladeros pero que no queda bien en el fútbol profesional. Diríamos que Francisco debería madurar a sus 24 años antes que alguno de sus marcadores lo vaya a “romper” sintiéndose ofendido.

Vea también: David González habló de la dupla Falcao - Leo Castro: "no funcionó"

El Poderoso ganó bien. Puso condiciones desde el comienzo del juego, se puso arriba en el resultado y supo manejarlo hasta el final para alegrar a su hinchada y golpear a los abnegados azules que, como siempre, acompañan al equipo ahora dirigido por David González. Medellín es un equipo ordenado. Sus jugadores conocen el libreto y saben ponerlo en escena. Sabe a lo que juega.

Su técnico, Alejandro Restrepo, sabe transmitir lo que quiere para cada partido y, como tiene un plantel completo, se nota su trabajo. Millonarios no perdía en Bogotá desde hacía 21 fechas, se exigió al máximo pero no le alcanzó porque todavía le falta mucho para cohesionar sus líneas.

Falcao jugó el partido completo y Leonardo Castro cuando más se lo necesitaba fue relevado. El goleador salió corriendo rumbo al vestuario como diciéndole a la gente: “Yo estaba entero para seguir, no entiendo”.

La verdad es que a Millos le sigue faltando nómina. Trajeron laterales para apurar a Delvin Alfonso y a Danovis Banguero. Se fue el venezolano y entró Helibelton Palacios que tampoco fue solución. El lateral por izquierda, Nicolás Giraldo, todavía no aparece en las convocatorias.

La verdad es que a Millonarios le hace falta nómina. Solo con Falcao no es suficiente. La lesión del capitán, David Silva, que va para largo, obliga a poner talento creativo que es de lo que Millonarios mas adolece. No hay con quien iniciar jugadas de ataque, es un equipo sin inspiración que cuando el adversario se mete atrás le resulta imposible crear opciones de gol.

Le puede interesar: Néiser Villarreal recibió prestigioso premio en el Sudamericano Sub-20

En la noche del sábado remates al arco defendido por el uruguayo, Washington Aguerre, prácticamente no existieron. Falcao solo, no puede, a pesar que el veterano busca con quien jugar pero no lo encuentra.

Medellín juega bien, tiene plantel de sobra y el planteamiento de juego fue acertado. Difícil encontrar la figura de la cancha porque lo mejor del Poderoso fue el colectivo.

Los Chaverra se destacaron pero los tres centrales, el mediocampo y el ataque funcionaron como debe ser. A Francisco hay que recalcarle que sea más serio y se dedique a jugar, que deje de ser payaso.