Millonarios, congelado por la cuarentena

Los equipos del fútbol profesional colombiano siguen realizando sus trabajos con miras a una posible reanudación de la actividad, que según los más recientes anuncios realizados por el Gobierno Nacional, no será antes de la segunda semana del próximo mes, pero que sin embargo los clubes definieron en la más reciente Asamblea de la Dimayor que será el 30 de agosto.

Uno de las escuadras que ha tenido más inconvenientes para realizar sus trabajos, debido a la medida adoptada por la alcaldesa Claudia López de decretar cuarentenas obligatorias por localidades, ha sido Millonarios que completó casi dos semanas sin poder trabajar en su cancha de entrenamientos, en la fase tres del protocolo de la Dimayor, debido a que su sede deportiva queda ubicada en Suba y no se le permitió llevar a cabo sus trabajos de forma normal, hasta tanto haya terminado la disposición. El conjunto ‘Embajador` no se quedó quieto y consiguió otra sede por la localidad de Usaquén y tampoco fue autorizado para entrenar por parte de las autoridades capitalinas.

Vea también: Alcaldía aceptó propuesta de Nacional y DIM para el regreso del fútbol

Fueron varios días de atraso en los trabajos planificados por el entrenador Alberto Gamero, ya que Millonarios tuvo que regresar a lo establecido inicialmente que fue el trabajo virtual. Mientras los otros equipos lo hacen en cancha, el cuadro ‘Albiazul’ solo lo pudo hacer con sus jugadores desde sus casas.

Pese a que la Dimayor dio la autorización para que prosiguieran con sus entrenamientos, la alcaldía, ni el IDRD, ni tampoco las autoridades encargadas de implementar la fase de cuarentena sectorizada en Bogotá, dieron nunca una respuesta a la solicitud inicial entregada por Millonarios.

No voy a ir en contra de las medidas impuestas por la alcaldesa Claudia López, ya que sabemos de la crisis mundial que existe por la pandemia del coronavirus, y sería absurdo no estar de acuerdo, pero sí me parece bastante sorprendente que no se haya entregado una respuesta a la petición de tener una alternativa, un permiso especial para proseguir con las prácticas. Pero no hubo poder humano que diera el aval para practicar en otro sitio. A no ser que la otra opción presentada por la dirigencia ‘embajadora’ no cumpliera con los protocolos que deben efectuar los equipos para realizar esa labor.

Sin duda que Millonarios ha dado ventajas- No es lo mismo estar en campo, así sea de manera individual, que hacerlo desde sus casas. El técnico Alberto Gamero debe estar muy preocupado, ya que sus planes se han caído y tras el regreso a Suba, tendrá -muy seguro- que agilizar lo establecido inicialmente, para recuperar el trabajo de casi dos semanas.

Esas son las vicisitudes que sin duda no están en los planes de ninguno, ya que lo establecido por la Alcaldía de Bogotá no estaba en la cabeza de nadie y cuando llegó la noticia no hubo forma de tener un ‘Plan B’ que evitara este gran inconveniente que ha tenido Millonarios durante las dos pasadas semanas.

Le puede interesar: Tradicional equipo del fútbol colombiano sería comprado por inversionista inglés

Ahora a poner de nuevo a sus jugadores a tono. Será sin duda un trabajo arduo el que tendrán que hacer preparadores físicos y cuerpo técnico. El daño está hecho y ya no se puede reparar. En la competencia es donde sabremos si se dieron ventajas o no. Pero inicialmente todo indica que Millonarios ha sido uno de los clubes más perjudicados por las medidas gubernamentales que se dieron paralelas, al regreso de los deportistas a los campos de entrenamiento, luego de cinco meses de cuarentena.

Lo único que resta es que al reanudarse el campeonato los jugadores traten de entregar lo mejor de ellos en cada partido, para superar poco a poco y de alguna manera, la ausencia que hemos tenido durante tanto tiempo del fútbol…: “El Mejor Espectáculo del Mundo”.