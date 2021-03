Millonarios, esa platica se perdió

Sin duda que a la hora de conocer el nombre de Fredy Guarín como refuerzo de Millonarios, esto causó mucho revuelo entre los seguidores del cuadro capitalino, pero siempre manifesté que habían contratado historia más no presente, y con el pasar de los días esta teoría se ha ido reafirmando

Guarín, un jugador muy importante en el pasado, incluso con una gran participación en la selección Colombia, no ha podido estar con el conjunto ‘embajador’ la mayoría de los partidos, e incluso, recientemente, tuvo una lesión que lo tiene alejado por varios días de las canchas.

Pero la irresponsabilidad de los directivos y del director técnico Alberto Gamero quedó plasmada cuando el propio jugador dejó entrever en sus redes sociales que había debutado con Millonarios con un “terrible” sobrepeso y lo que es peor, confesó que un meme lo hizo bajar 14 kilos, es decir, de 105 a 91.

Yo pienso que esa declaración en vez de convertirse en un hecho de querer superarse, lo que reafirmó es que mi teoría se fortalecía: su precario estado físico y peso ideal no eran los adecuados para el refuerzo que necesitaba la institución azul, pese a su renombre futbolístico. Se veía como un ex jugador y rodillón.

No hay derecho a que un plantel serio y profesional como Millonarios haya permitido semejante atropello. Es una burla para la afición y sobre todo para sus compañeros que están en un nivel óptimo para una competencia como la liga colombiana.

¿Acaso creería Gamero y sus demás colaboradores que con alinearlo iba a bajar de peso? . Estaban equivocados, ya que con el pasar de las fechas el ingreso de Guarín en vez de sumar, restaba. Y esto llevó a afirmar que Millonarios jugaba con 10.

¿Y el departamento médico qué parte toma en toda esta historia? Es increíble que no haya emitido un comunicado sobre la verdadera situación de Fredy Guarín y autorizar que el ex Inter de Milán actuara en esas condiciones. Ahí falló y dejó en entre dicho su ética profesional.

No tiene razón que diera el aval para que Guarín jugará con 105 kilos. ¿Acaso no se hace un examen riguroso? Ni siquiera se debió aceptar su contratación, ya que no estaba en sus mejores condiciones físicas. Millonarios no debe darse el lujo de reforzarse con un futbolista que no es apto para ejercer la profesión.

Y fue el propio jugador, en sus redes sociales, quien con sus declaraciones dejó muy mal parados a todos quienes permitieron su debut con Millonarios: “Como vieron salí con buena pipita, me hicieron reír bastante, pero me motivaron mucho. Mi cuerpo no era de un jugador de fútbol profesional, ya estaba más allá jugando en la cancha del barrio. Pero quería meterme, quería ir. De pensar en el qué dirán, me metí, que digan lo que digan. Empezaron los memes, y yo dije, eso es lo que me gusta, que hablen, que yo lo convierto pa’l (sic) otro lado”.

Lamentable que esto se permita en un club de la importancia de Millonarios. Guarín es un jugador costoso y no se puede dilapidar el dinero de esta manera. Se sabía de antemano que no tenía nivel para jugar fútbol profesional y así y todo lo contrataron. En el 2020 apenas jugó tres encuentros con su equipo Vasco da Gama

Fueron los propios hinchas de Millonarios quienes mostraron su inconformidad y tras el debut ante el Envigado, dejaron ver en sus redes sociales varias fotografías del tremendo sobrepeso del jugador nacido en Puerto Boyacá.

A mi no me parece valentía lo que declaró Fredy Guarín, por el contrario, lo retrata como un jugador con muy poco sentido profesional. Y así actuó, con la colaboración del entrenador y del cuerpo médico, frente a todos los aficionados de Millonarios.

Ahora, y para terminar su triste historia con los 'embajadores', el jugador sufrió el pasado mes una contractura muscular en el partido contra Junior, por lo cual no ha podido volver a actuar con el conjunto ‘Albiazul’.

Nadie discute su pasado, pero sin duda que no era la hora para contratarlo. En esto se equivocaron de principio a fin los que dieron el aval para su arribo a Millonarios. Poco o nada ha sido su aporte al club ‘Azul’. Por eso creo que esa platica se perdió.