Millonarios - Montero… un anuncio en fuera de lugar

Todavía se siguen presentando en el fútbol colombiano movimientos que atentan contra el juego limpio. El más reciente se originó con la incorporación sorpresiva del golero guajiro Álvaro Montero al club capitalino Millonarios, pese a tener aún contrato vigente con el Deportes Tolima hasta el próximo mes de diciembre.

Sin duda que esta situación no fue bien vista por el cuadro ‘Pijao’ que se sintió engañado por Montero y tras conocer la información hizo un pronunciamiento claro y contundente: "Hemos determinado no extender la relación contractual con Álvaro Montero, cuyas condiciones son contrarias a nuestro modelo de sostenibilidad económica".

Vea también: Millonarios: Tres ofertas por Fernando Uribe que podrían dañar su renovación

A Montero y a Millonarios les faltó prudencia a la hora de hacer pública la vinculación del golero al onceno ‘Embajador’. No había ninguna necesidad de precipitar el anuncio. Se pudieron haber evitado suspicacias entre ambos clubes.

La situación no fue bien manejada: tanto Montero como Millonarios no fueron prudentes. No había ningún afán de hacer oficial la incorporación del arquero. Lo pudieron haber guardado unas semanas y tan pronto se terminará la vinculación del guajiro con el Tolima lo pudieron hacer oficial.

Le puede interesar: La razón por la que Rueda no convocó a Andrés Felipe Román a la Selección

Montero se va por la puerta de atrás con un club que lo arropó en los momentos difíciles que afrontó hace varios meses, cuando resultó positivo por doping. El cuadro ibaguereño siempre estuvo a su lado y le respetó su contrato.

Muy mal visto lo que sucedió con Millonarios y Montero. Totalmente de acuerdo con la reacción de Gabriel Camargo, quien se ha equivocado en otras ocasiones, pero en esta oportunidad tiene toda la razón en estar disgustado con lo ocurrido.

El arquero colombiano debió tratar de tener un diálogo abierto con la dirigencia del onceno tolimense. Si bien es cierto que quería cambiar de rumbo, no era la manera de salir de un equipo que nunca le falló y lo respaldó en todo momento.

Millonarios, un club cuyos dirigentes se ufanan de hacer las cosas de una forma limpia, no lo hizo en esta oportunidad y su imagen no ha quedado bien parada.

No voy a discutir las condiciones de Álvaro Montero, quien sin duda alguna es una de las mejores incorporaciones en años por parte de Millonarios y va a ser prenda de garantía en el arco del onceno ‘albiazul’, pero de allí a compartir cómo se dio su arribo hay una gran diferencia.

Se deben respetar las instituciones y Montero no lo hizo con el Tolima. Como para limpiar su embarrada el ex portero del Tolima escribió en su cuenta de Instagram: "Hola hincha Pijao, vivimos 4 años llenos de alegrías, de vivencias, que ustedes y yo vamos a recordar por siempre, grandes momentos, con bonitas imágenes y logros que quedarán en la historia del club, estoy agradecido con ustedes por hacer parte de todo. GRACIAS".

Pero por lo palpado en mi paso por Ibagué, tras mi estancia en el Clásico RCN Cerveza Andina 60 años, la hinchada quedó bastante mortificada y dolida por su forma como se despidió del Tolima.

Aseguran que fue desagradecido y que su comportamiento dejó mucho que desear.

Si estuve en contra con lo que hizo hace varios meses América, su técnico Juan Carlos Osorio y el dueño de la institución Tulio Gómez en el caso Larry Angulo, no sería coherente en esta oportunidad alcahuetear lo de Millonarios. Hubo equivocación y eso es claro.

Ojalá en una próxima oportunidad se manejen mejor las cosas. Debe existir elegancia para hacer los negocios. Sin duda que por el afán, no lograron más que enlodarse, y lo que pudo ser un anunció con bombos y platillos quedó en algo que a mi parecer estuvo en fuera de lugar.