Millonarios y América se quedaron sin invicto y Junior sin DT

Millonarios pierde el invicto en Manizales mas no el liderazgo luego de once fechas. América también cayó por primera vez en el segundo semestre. Junior hizo el oso ante Pereira y la cúpula directiva no aguantó más para poner patitas en la calle al bueno de Juan Cruz Real.

Vea también: Santiago Arias se acerca a Manchester United: así sería el contrato

Santa Fe se lavó la cara tras perder el clásico contra Millonarios y Pasto pagó los platos rotos.

Jornada 11 de la Liga Betplay II 2022 que además certifica la sorpresiva campaña del Unión Magdalena que, con goles de su hijo más controversial, Ricardo El Caballo Márquez, ganó de visitante a Cortuluá, un partido clave en su aspiración de abandonar el fantasma del descenso.

Fue una jornada matizada con los goles de cabeza de Díber Cambindo gracias a centros precisos que el nacido en Guachené supo convertir para frenar al América de Alexandre Guimaraes, que nunca le pudo encontrar la vuelta al denominado clásico de rojos.

El Caballo Márquez suma ocho goles para erigirse en el máximo realizador del campeonato. Es un delantero dificil de controlar por su fuerza y movilidad en un equipo bien armado por Claudio Rodríguez y David Ferreira.

El Ciclón Bananero como en sus mejores tiempos para una afición que había perdido la ilusión de tener un equipo competitivo.

Alfredo Arias, técnico de Santa Fe, debe haber aprendido la lección de no tocar al goleador. En el clásico frente a Millonarios hizo retoques que no le salieron, uno de ellos, el más discutido, dejar en el banco a Wilson Morelo.

Un doblete del atacante cordobés le dió la victoria ante Deportivo Pasto como para que no vuelva a sentar al que le mete los goles.

Pasto no fue para nada rival fácil. Peleó con argumentos futbolísticos guiado por Mariano Vásquez, un zurdo talentoso que sabe jugar.

6723 aficionados apoyaron con su presencia al León Cardenal que volvió a jugar sin ataduras y sin que su técnico se ponga a inventar.

Pedro Sarmiento se estrenó como técnico interino de Atlético Nacional que siguió con las limitaciones de siempre que no le impidieron ganarle en Montería 0-1 a Jaguares con gol de Danobis Banguero.

También ganó de visitante Envigado por 0-1 a La Equidad en el Metropolitano de Techo con anotación del venezolano, Jesús Hernández, quien debe estar en el radar de otros equipos que necesiten un atacante con gol.

El portero del naranja, Joan Felipe Parra, hizo atrapadas que evitaron el empate de La Equidad.

Álvaro Montero regaló el partido de Millonarios en Manizales con una acción tan grotesca como reprochable.

Cuando su equipo jugaba bien, ganaba sin apuros 0-1 en Palogrande, el corpulento portero agredió con rodillazo en las partes nobles a Diego Valdés delante del arbitro Diego Escalante.

No se compadece que un profesional pierda los papeles y comprometa a su equipo como lo hizo Montero. No hay derecho a tanta irresponsabilidad.

En el colofón del domingo, Deportivo Cali sigue sin ganar luego de once fechas. Un gol de entrada, a los 38 segundos, no le fue suficiente para administrar el resultado. Con una nómina corta, sin el apoyo de Teo Gutiérrez, marginado por indisciplina, Bucaramanga se llevó un punto de Palmaseca y de no mediar la excelente actuación de su joven arquero, Miguel Ángel Sánchez, que atajó penal a Dayro Moreno e hizo notables atajadas, se hubiese llevado una victoria.

Le puede interesar: En Boca Juniors 'babean' con Sebastián Villa: "El mejor jugador del fútbol argentino"

Jornada once que terminará este lunes con Águilas Doradas recibiendo en Rionegro a Alianza Petrolera.