Millonarios y Tolima: con futbol y jerarquía hacia la fina de la liga

Termina la primera vuelta de los Cuadrangulares Finales del FPC con dos equipos que suman el pleno de puntos. Deportes Tolima, en el Grupo A y Millonarios, en el B, suman, cada uno, 9 puntos de nueve posibles para perfilarse a disputar la Final del segundo semestre.

Claro que todavía faltan tres partidos y quienes persiguen tienen las posibilidades intactas.

Atlético Junior, con seis puntos en el Grupo A buscará seguir sumando, desquitarse de la derrota sufrida en Ibagué ante un Deportes Tolima que viene con una racha positiva que ya alcanza siete victorias consecutivas.

El tiburón se puso serio, mejoró su defensa y con los habilidosos delanteros que tiene puede arrasar a los adversarios. Entró en la buena el equipo dirigido por Arturo Reyes.

Deportivo Cali y Águilas Doradas se desdibujaron completamente y ahora solo les resta terminar dignamente.

En el Grupo B, Deportivo Independiente Medellín persigue a Millonarios tres puntos abajo y el jueves próximo 30 de noviembre buscará en su cancha frenar a los azules y ponerse en la cima del grupo con el punto invisible que lo respalda.

Atlético Nacional, con tres unidades, encontró un alivio al vencer este domingo al América en el último minuto por 1-0 para depender de si mismo en su aspiración de apuntarse a la Final.

América, en cambio, ha quedado eliminado luego de perder los tres primeros encuentros.

Lo de los Diablos Rojos es decepcionante. Nunca el joven entrenador, Lucas González, pudo consolidar un equipo titular, nos parece que falló en la escogencia de los once inicialistas e increíblemente su poder ofensivo se vino al piso. Contra Atlético Nacional no pateó si una sola vez a la portería de Kevin Mier, al margen de dos acciones de gol anuladas por claros fuera de lugar que por eso mismo no podemos contar.

Encomiable la participación de un equipo chico como Águilas Doradas, que durante el 'Todos contra Todos' fue protagonista, pero se cayó en los Cuadrangulares perdiendo el invicto que ostentaba durante 21 fechas. Participar en Copa Suramericana en 2024 le puede servir de premio de consolación.

Millonarios vuelve a regalarle una agradable presentación a su multitudinaria fanaticada en un estadio El Campin pletórico por el sol radiante que cobijó la tarde bogotana.

Un gol de Larry Vásquez con complicidad del portero José Luis Chunga le sirvió para ponerse al frente del Grupo B y seguir soñando con disputar una nueva final.

Al frente de todo, el mayor responsable de la exitosa campaña azul, su DT Alberto Gamero que maneja la nómina con maestría, a la que le supo inculcar mentalidad ganadora con un sello propio que va acomodándose a las exigencias de la competencia.

La liga colombiana disputará desde esta semana la cuarta jornada para ir aclarando quienes serán los finalistas de 2023-II.