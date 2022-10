Millos no juega bien y se estanca; Santa Fe, a punto de fracasar

Les fue mal a los equipos bogotanos este fin de semana. La Equidad fracasó en Bucaramanga al perder 3-1, Millonarios no pasó del empate sin goles ante Patriotas en Bogotá y Santa Fe regaló el partido en Montería en la última pelota perdiendo 2-1.

La Equidad quiso cerrar el partido con el empate 1-1 cuando restaban 18 minutos y el local aprovechó para conseguir dos anotaciones a través de los inquietos Sherman Cárdenas y Dayro Moreno.

Total, se quedó sin nada para quedar por fuera de los ocho de Colombia.

Millonarios no viene jugando bien de un tiempo a esta parte. Se ha estancado en su propósito de conseguir la clasificación. Contra Patriotas apenas pudo empatar sin goles en un juego lento, parsimonioso con pocas opciones de peligro. Le contamos tres llegadas con probabilidad de gol: la primera de Luis Carlos Ruíz que frente a la portería lanzó la pelota por afuera, la segunda Daniel Ruíz al estrellar un balonazo en el travesaño y, la tercera, de Jader Valencia, botando la pelota por encima del arco.

El arbitro Diego Ruiz concedió dos penales a favor del azul y cuando revisó el VAR echó atrás sus decisiones. En ambas jugadas nos parece que acertó porque hubo simulaciones de Daniel Ruiz e Israel Alba. El soplapitos llanero se dio cuenta que no ameritaba sancionar penal en ninguna de las dos acciones comentadas.

Lo de Santa Fe no tiene perdón de Dios. El partido en Montería estaba por terminar, el empate era buen negocio para lo mal que había jugado contra Jaguares pero en un abrir y cerrar de ojos entre el lateral Edwin Herrera y el portero José Silva le dejaron la pelota servida a Pablo Rojas, quien ante semejante regalazo convirtió con la portería desguarnecida. Un error grandote que pone en calzas prietas su clasificación a los cuadrangulares finales.

No les fue nada bien a los equipos bogotanos. Millos sigue segundo en la tabla, tiene ahorros suficientes para no sentirse agobiado pero debe despertar de su letargo.

"Si no clasificamos, habremos fracasado", adelanta Alfredo Arias, el técnico uruguayo que ya no sabe qué hacer para evitar la debacle.

Por el lado de La Equidad, seguirá participando, ganando y perdiendo, también empatando sin mayores expectativas.