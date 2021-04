Nacional… entre penumbras

Tal vez los números no tienen discusión: Atlético Nacional fue el primer equipo clasificado a las finales del fútbol colombiano. Pero desde esta columna sigo esperando un equipo que muestre algo mejor con relación a su juego.

Desde la ida de Reinaldo Rueda, quien definitivamente demostró que se puede mostrar espectáculo y ganar títulos, el cuadro ‘Verdolaga’ ha sufrido para lograr lo que muchos anhelan: que en el terreno de juego se demuestre algo distinto, que llene el paladar y se cambie esa imagen que se ha observado de tiempo atrás.

Rueda sin duda, dejó un punto muy alto y los entrenadores que han llegado pasaron sin pena ni gloria: Juan Manuel Lillo, Jorge Almirón, Paulo Autuori y Juan Carlos Osorio, no pudieron reencontrar en el paladar de los seguidores nacionalistas lo que ellos tanto degustan cuando van al Atanasio Girardot. Entrenadores de toda clase y de diferentes países, España, Argentina y Brasil, pero ninguno le pudo encontrar el buen desempeño en la parte futbolística al cuadro antioqueño.

Incluso se llegó a pensar que con Osorio todo iba a cambiar y fue peor, el equipo terminó jugando a nada. Y cero títulos en esos años; aparte del logrado por Hernán Darío Herrera en la Copa Águila, de ese entonces.

Las directivas han intentado de todas formas encontrar al técnico que regrese al equipo a su filosofía, pero hasta el momento no ha sido posible. Lo más reciente fue la incorporación de Alexandre Guimaraes que, si bien tiene al equipo en el primer lugar y ya clasificado, con unos buenos números, su fútbol definitivamente aún no convence y sigue entregando bastante reparos a la hora se hacer un balance.

Si bien en estas instancias lo más importante es el resultado, va a llegar el momento que no solo eso sea suficiente y va a ser necesario entregar un poco más en los partidos.

A Guimaraes definitivamente lo respalda la gestión realizada hasta el momento y sin duda que no va a encontrar ningún reparo por parte de quienes quieren ver al equipo en el primer lugar. Pero soy de la idea que Nacional debe entregar mejores cosas y brindar un mejor desempeño en cada fecha del torneo local.

Una cosa debe quedar clara, y es que Nacional tiene jugadores para desarrollar un mejor fútbol. Se armó un plantel competitivo para dar la pelea en todos los torneos donde participa en el presente año. No hay disculpa y deberían entregar un mejor nivel futbolístico. No les debe bastar ganar los partidos, se debe entregar algo más. Muy seguramente que el entrenador debe ser consciente de esto y lo debe trabajar a diario, pero esto no se ve reflejado a la hora de observar los encuentros.

Gana partidos SÍ, pero su fútbol NO me llena; para mí sigue en deuda, y más con ese plantel que tiene conformado. Jugadores importantes como Vladimir Hernández, Jarlan Barrera, Jefferson Duque, Andrés Andrade y Jonathan Alvez, entre otros, fueron contratados para brindar un mejor espectáculo, no para ganar apretadamente o sin convencer, como ha acontecido en la mayoría de los partidos de esta primera parte del campeonato.

Ojalá se redireccione al equipo por la línea tradicional de su buen fútbol, que todo mejore y que ya en las finales se pueda mostrar algo mejor, advirtiendo que tiene también en camino la Copa Libertadores, donde deberá superar esta fase frente al Libertad de Paraguay.

Pienso que el entrenador Guimaraes es afortunado, por la pandemia, de no contar con hinchas en el estadio. Pero si asistieran ¿no hubieran ya levantado su voz de protesta y exigido un poco más a su equipo? Lo más seguro es que sí. Eso ocurrió con los anteriores entrenadores y al final todos terminaron yéndose por la puerta de atrás y con las manos vacías.