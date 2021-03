Nacional goleó y gustó

Ni cosquillas pudo hacerle Alianza Petrolera a Atlético Nacional en el epilogo de la fecha 10 de la Liga BetPlay donde el verde antioqueño pudo resolver antes del primer cuarto de hora con goles Jarlan Barrera y Jonathan Álvez.

El colero acaba de desprenderse de su técnico Wilson Gutiérrez, quien asumió convencido que su trabajo sería a largo plazo, pero como los resultados no se le dieron entonces se prefirió cortar de raíz para sacrificar al entrenador bogotano.

El 'Rey de Copas' no puso mucho empeño después del 2-0 y prefirió dosificar energías pensando en la cantidad de partidos que le esperan en la liga local y la Copa Libertadores. Entonces el partido se convirtió en un ladrillo de marca mayor, fastidioso e irritante.



Para el segundo tiempo, cada aceleración de Nacional terminó dentro de la red. Fue así como Jonathan Alvéz, Vladimir Hernández y Álex Castro, ampliaron el resultado hasta llegar al 5-0 con el que finalizó el partido.

El equipo de Alexandre Guimaraes se ubica quinto en la clasificación con 17 puntos, enfrentará a Águilas Doradas el próximo sábado, otro equipo en baja que licenció a su técnico Hubert Bodherth luego de nueve partidos dirigidos con un saldo de una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas.

El DT cartagenero que había arreglado para dirigir al Deportivo Pereira no finiquitó su vinculación y de carambola cayó en Águilas Doradas de donde acaba de salir.

Deportivo Cali es un líder tambaleante luego de tres empates consecutivos. La salida del mediocampista Agustín Palavecino no ha podido ser superada, al margen de la evidente falta de efectividad de sus atacantes.

El domingo pasó las verdes y la maduras contra Santa Fe que se puso arriba a los 18 minutos con un gol de Sherman Cárdenas de tiro penal. Menos mal que pudo mantener el invicto, luego que Andrés Colorado convirtiera el empate que se mantuvo hasta que Wilmar Roldán dio por finalizado el encuentro que favoreció en el trámite de juego al equipo bogotano que un planteo sencillo de su técnico, Harold Rivera, manejó la pelota y estuvo siempre encima de su rival.



La prensa vallecaucana reconoció que Santa Fe ha sido el mejor equipo que desfilado este año por Cali. Dejó grata impresión por la calidad de su juego e imponente disposición técnica y táctica de sus jugadores.

La sorpresa de la jornada se produjo en El Campín en donde Jaguares de Córdoba se impuso a Millonarios 0-2 con goles de Pablo Rojas y el venezolano, José David Barragán.

No estaba en los cálculos de nadie que el equipo cordobés le embolatara los papeles al equipo azul que se esforzó al máximo para no pasar una vergüenza en su propio reducto, pero nada pudo hacer ante la efectividad del contrario que se lleva los tres puntos que lo acomodan entre los ocho de Colombia y, de paso, tres puntos que no suma Millonarios y lo ponen en aprietos transcurridas diez jornadas de la Liga BetPlay 2021.