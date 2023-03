Nicolás Echavarría y los datos que arroja The Players

¿Qué posibilidades tiene Nico Echavarría de ganar este fin de semana The Players? Todas, ojalá. Al menos ese debe ser el sentimiento de todo colombiano que guste del golf, que lo practique, o al menos que sea de esos que cantan el himno nacional a voz en cuello cuando alguien, cualquiera que sea, gana algo en nombre de Colombia. La victoria de Nico el domingo pasado en el Abierto de Puerto Rico abre muchas expectativas y en el golf cualquier cosa puede pasar, eso es claro. El azar, tal vez más que en cualquier otro deporte, juega un papel primordial. Pero más allá de los exagerados optimismos patrióticos y la emoción por ver nuevamente a un colombiano en disputa en uno de los grandes del golf - el quinto major como a algunos les gusta decir- es importante ver desde los números qué tan cerca o lejos está Nicolás de lograr un buen resultado.

Los datos son fríos, pero cuentan historias y por eso es bueno revisarlos a ver qué nos dicen. En la temporada 2022-2023 el promedio de golpes de Nico ha sido de 71,06 por ronda y si uno revisa el puntaje promedio de la semana con la que terminaron los diez últimos campeones, la estadística del colombiano no es para nada despreciable. El año pasado, 2022, Justin Thomas terminó con un promedio de 68,88, muy por debajo, en esos términos, de Nico, pero en 2019 (recordemos que en 2020 no se jugó por la pandemia del Covid-19) Rory Mcllroy ganó con 70,50 por ronda; en 2019 Webb Simpson terminó los cuatro días con 68,75 en 2018. Si Woo Kim en 2017 lo hizo con 68,75 y Jason Day en 2016 con 69,25. Rickie Fowler ganó en 2015 con 70, cerrado, como promedio, y Martin Kaimer en 2014 volvió a bajar de los 70 puntos con 69,75 para el torneo. Como no podría ser de otra forma, quien ha hecho el promedio más bajo en los últimos 10 años fue Tiger Woods con 69 puntos en 2013. Ya en 2012 Matt Kuchar había hecho 70,25 bajo el par.

¿Y cómo está el nivel, ya no frente a los últimos ganadores, sino frente a los 10 primeros del ranking mundial en la actualidad, que se supone que son quienes mejor ritmo tienen en este momento? Ahí las cosas no parecen tan claras, aunque el margen de diferencia de Nicolás con algunos de ellos es bien cerrado. Pero, a hoy, está por encima de la media, que es de 69,63 por ronda y no supera a ninguno de los diez en el promedio por vuelta.

Si miramos más datos, es claro que para ganar este torneo se necesitan entre 15 y 20 golpes bajo el par para los cuatro días, según las condiciones del campo y el clima como están al momento de escribir esta columna. Se calcula que esta semana la temperatura va a estar entre 20 y 26 grados, con vientos moderados de hasta 25 kilómetros por hora.

Nico ganó el Abierto de Puerto Rico con -21, por lo que no creo que se sonroje con el reto de hacer un score por encima de -15. Ahora, en la última decena de torneos, solo el 30% de los campeones lo hizo con un número superior a 15 golpes por debajo del par. Jason Day hizo 15 bajo el par en 2016 y dos años después, Web Simpson obtuvo 18 bajo el par. Rory Mcllroy en 2019 alzó el trofeo con menos 16. El promedio general ha sido de -13 y Echavarría ya ha hecho vueltas en su carrera de hasta 61 golpes. Este jueves terminó en -1 en su debút en The Players, lo que no es para nada un mal comienzo. Todo lo contrario.

Ahora hablemos de los debutantes en este torneo y cómo les ha ido. En la historia del torneo, sólo cinco debutantes se han alzado con el trofeo: Jerry Plate lo hizo en 1982 y fue su segunda victoria en el PGA; el estadounidense Hall Sutton repitió el triunfo de un debutante en el torneo un año después. Debieron pasar casi 20 años para que en 2002 el neozelandés Craig Perks tuviera el honor. Dos años después, el australiano Adam Scott levantó el trofeo y, finalmente, en 2017, el sucoreano Si Woo Kim, no solamente se convirtió en el quinto debutante en ganar el certamen, sino que de pasó se configuró como el más joven en lograrlo, a los 21 años.

Datos, estos son solo datos, pero los datos cuentan historias y ojalá esta semana Nico Echavarría pueda hacer parte de una buena historia. Qué tan lejos o cerca está, júzguelo usted, con base en lo que acaba de leer a pesar de que los números en el golf son a veces solo anécdotas. Al análisis de los números, agregue una cucharada de buen estado de ánimo y concentración que debe tener Nico tras el resultado de este jueves, una cucharada de consistencia y una tasa de buena suerte. Ya veremos el domingo qué pasó.

Chat GPT me ayudó con la investigación y yo corroboré las fuentes, lo demás es fruto de la pasión por el golf de un mal jugador.